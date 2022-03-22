Boğaziçili 353 akademisyen: Dekanlarımız göreve iade edilsin

Boğaziçi Üniversitesi’nde 353 akademisyen, üniversiteye dışarıdan dekan atanmasına tepki göstererek, “Seçilmiş dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz” dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'un haklarındaki disiplin soruşturmaları gerekçesiyle 19 Ocak'ta YÖK kararıyla görevden alınmış ve yerlerine kurum dışından üç öğretim üyesi dekan olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi üst yönetiminde aktif rol almış 46 akademisyen de üç fakülteye dışarıdan dekan atamalarını kabul etmediklerini beyan etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 353 akademisyen de, 46 akademisyen arkadaşlarına destek olmak için isimlerinin bulunduğu yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı;

“Üniversitemiz Kamusu ve Kamuoyuna,

*Üniversitemize bir yılı aşkın süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, son 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyorum.

Kamuoyuna,

*19 Ocak 2022'de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022'de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

“ÜNİVERSİTEMİZİN LİYAKATE DAYALI, ÖZERK, ÖZGÜR VE KATILIMCI YAPISINA SEKTE VURMUŞTUR”

*Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

*Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

*İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

“SEÇİLMİŞ DEKANLARIMIZIN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”