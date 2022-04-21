‘Bu saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez’

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Malatya’da geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ekmen yaptığı açıklamada, DEVA Partisi kadrolarının her türlü saldırıyı göze alarak yola çıktığını belirterek, "Saldırı, korkutma ve yıldırmanın aksine DEVA Partisi kadrolarının sorumluluğunu, heyecanını ve cesaretini artırmıştır" dedi.

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DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'e ziyarette partisinin genel merkez yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Gezer ve Duygu Aydın Diri eşlik etti. Pütürge İlçe Binası önünde basın açıklaması yapan Ekmen şu ifadeleri kullandı:

“MÜLKİ AMİRLERE VE ADLİ MAKAMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

* Şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecindeki hassasiyetleri için başta Malatya Valisi, Pütürge Kaymakamı ve Emniyet Müdürü olmak üzere, savcı ve hakimlerimize teşekkür ediyoruz. Olayın aydınlatılmış olması, şahsın yakalanmış olması benzer bir olayın başka bir yere bir daha gerçekleşmemesi açısından önemlidir. Şahıs da suçunu itiraf etmiş ve partimizi hedef alarak saldırıda bulunduğunu kabul etmiştir.

“SALDIRGAN, BİR YERLERDEN YÖNLENDİRİLMİŞ BİR TETİKÇİDİR”

* Şahsın bu saldırıyı tek başına, münferiden, başka hiçbir saik olmadan gerçekleştiğine dair beyanları tabii ki inandırıcı bulunmamıştır. İlçe başkanımızın bizzat tanımadığı, partimizle herhangi bir şekilde yolu kesişmemiş bu şahsın bir gece yarısı uzak bir noktadan gelerek namlusunu partimizin camına dayamak suretiyle ateş etmesi, daha sonra da delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kovanları toplayıp cebine koyarak uzaklaşması planlı bir eyleme işaret eder. Bu planlı eylem ile bu şansın bu planlı eylemi gerçekleştirmesi ile için şahıs ve partimiz arasında bunu gerektirecek en küçük bir bağ olmadığına göre bu şahıs bir yerden yönlendirmiş bir tetikçidir.

“TETİKÇİLİĞİ YAPTIRANLARIN TESPİT EDİLMESİNİ UMUT EDİYORUZ”

* Bu şahsı yakalayan ve adalet önüne çıkartan mekanizmaların bu şahsı bu saldırıya teşvik eden ve ona bu tetikçiliği yaptıran kişi ya da kişileri de tespit etmesini umut ediyoruz. Böylece sadece ilçe binamıza değil, Türk demokrasisine, Türk siyasi partilerin bütününü ve demokratik zemini hedef alan bu saldırıyı bütün boyutlarıyla aydınlatmış olurlar.

“BİZ BU YOLA HER TÜRLÜ SALDIRIYI GÖZE ALARAK ÇIKTIK”

* Gerek bu şahıs gerek bu şahsı partimize saldırı amacıyla örgütleyip gönderen kişi veya kişiler şunun farkında olsun: DEVA Partisi kadroları zaten yola çıkarken bu ülkenin içinde bulunduğu çıkmazı görerek, yardan ve serden vazgeçerek ve karşı karşıya kalabilecekleri her türlü saldırıyı göze alarak yola çıkmışlardır.

“BU SALDIRI CESARETİMİZİ ARTTIRMIŞTIR”

* Türkiye'nin herhangi bir yerindeki DEVA Partili bir teşkilat mensubunu böyle bir saldırıyla korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenlerin bunun hiçbir anlamının olmadığını bilmeleri gerekir. Bu, tam aksine DEVA Partisi kadrolarının sorumluluğunu, heyecanını ve cesaretini artırmıştır.

* Bu ve benzeri olayların sadece Pütürge'de değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir daha yaşanmaması için bir an önce bu iktidarı hükmetmekten uzaklaştırarak Türkiye’nin tam anlamıyla demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir ülkeye dönüşmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatmıştır.