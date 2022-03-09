‘Bu tedbirler alınmadığı taktirde kaos devam edecek’
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fırtınası öncesi kentte alınan önlemleri açıkladı. Alınan önlemleri değerlendiren İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, "TIR ve kamyonların kente girişi yasaklanmalı. Kış lastiği takmayanlar araçlarını kesinlikle kullanmamalı. Bu tedbirler alınmadığı taktirde kaos devam edecek" görüşünü paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar fırtınası öncesi alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.
Yerlikaya, tüm birimlerin kar ve buzla mücadeleye hazır olduğunu belirterek, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 473 km'lik yol ağında 754 personel, 209 aracın görev alacağını açıkladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yol ağında 87 noktada, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yol ağında ise 240 noktada çalışmaların süreceği bildirildi. Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanında 215 personel, Kuzey Marmara Oto Yolu İşletmesi sorumluluk alanında ise 170 personel bulunacağı belirtildi.
SUAT SARI: TIR VE KAMYONLARIN GİRİŞİ YASAKLANMALI
Alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmesini paylaşan İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü ve trafik uzmanı Dr. Suat Sarı, Vali Yerlikaya'ya şöyle seslendi;
“TIR ve kamyonların kente girişi yasaklanmalı. Kış lastiği takmayanlar araçlarını kesinlikle kullanmamalı. Bu tedbirler alınmadığı taktirde kaos devam edecek.”
İstanbul’da ocak ayındaki kar esaretinde çok sayıda TIR ve kamyon saatlerce yollarda mahsur kalmıştı.