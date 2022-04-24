CHP’den ‘500 liralık banknot’ iddialarıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bu gün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..." ifadelerini paylaştı.

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Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, “500’lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı” iddiasını gündeme getirdi. Tartışmalar üzerine CHP'den de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iddialarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bu gün almak için: 2 tane 500’lük bir de 50’lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye…”

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