CHP’den ‘Suriyeli sığınmacılar’ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, "Erdoğan, çark siyasetiyle güvenirliğini çoktan kaybetti. Bu sorunun kalıcı çözümünü de Millet İttifakı iktidarında biz sağlayacağız" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sık sık Suriyeli mültecileri göndermeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Suriyelilerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, “Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

Erdoğan’ın Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN AVRUPA’YA ŞANTAJ YAPILIYOR”

Türkiye’ye 3 milyon 8 bin Suriyeli geldiğini ve sığınmacılar üzerinden Avrupa'ya şantaj yapıldığını belirten Ağbaba, şunları söyledi;

*Avrupalılar ‘Size para vereceğiz siz bakın' deyince birden Ensar kardeşliği diye bir şey çıkarıp Geri Kabul Anlaşmasını imzaladılar. Şimdi milyonlarca Suriyeliye ek olarak Afgan, Pakistanlı ve Afrikalıların akın akın yerleştiği bir ülke olduk.

*50 milyar dolardan fazla para harcandığı söyleniyor, bu paralar nereye gitti bilmiyoruz. Ortada bir entegrasyon politikası yok. Sınırlarda herhangi bir denetim yok. Kamplara ilişkin bir çalışma yok.

*Ne Suriye'de, ne Afganistan'da savaşı çıkaran ülke biz olmadık ama emperyalist savaşın aktörü ülkeler tüm sığınmacıları para karşılığında Türkiye'ye yolladı. Sığınmacıların durumuna ilişkin uluslararası alanda bir çalışma veya plan var mı, onu da bilmiyoruz. Erdoğan'ın savaş ve şantaj politikalarının faturasını tüm Türkiye ödüyor.

“ERDOĞAN TARİHİ GERİ VİTESLERİN USTASI OLDU”

“Erdoğan çark siyasetçiyle güvenini yitirdi” diyen Ağbaba şöyle konuştu:

*Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Suriyelileri davul zurnayla uğurlayacağız' dediğinde AKP Genel Başkanı daha bir ay önce Suriyeliler için ‘Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz' diye eleştirmişti. Bir ay sonra ya anketlerden ya kamuoyunun tepkisinden korkmuş olacak ki ‘gönüllü ve onurlu geri dönüş' diye açıklama yaptı.

*Bu kadar hayati bir konuda bile net bir programları yok. Günü kurtarmaya yönelik açıklamalar yapıyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Milyonlarca insanın ülkeye girmesine izin veren kim, bunlar. Ülkeyi yöneten kim, bunlar.

*Sınırları kevgire çeviren kim, bunlar. Ülke içindeki sığınmacıları denetlemeyen kim, bunlar. Gönderecek olsalardı bugüne kadar en azından planlama yapılır, bir yol haritası çizilirdi. Erdoğan'ın çark siyasetiyle güvenirliğini çoktan kaybetti. Bu sorunun kalıcı çözümünü de Millet İttifakı iktidarında biz sağlayacağız.

*AKP'nin Ensar kardeşliği anlayışının içi boş ve paraya dayandığını aylardır görüyoruz. İsrail, BAE ve Suudi Arabistan'la yaşanan son gelişmelere baktığımızda Saray'ın Ensar kardeşliğinden paranın kardeşliğine geçtiğini çok net görüyoruz. Katil, darbeci, şerefsiz dediği kim varsa ‘müttefik' diyerek eteğini öpmeye başladılar.

*Ensar anlayışının en ağır faturasını da yıllarca vatandaşımız çekti. Avrupa'dan para gelecek, ABD'nin gözüne girecekler diye Türkiye'yi dünyanın mülteci kampı haline getirdiler. Türkiye'nin bu kadar sığınmacıyı kaldıramadığı ortada. Ekonomik olarak zaten buhran içinde olan ülkede sığınmacılar da ucuz işgücü olarak sömürülüyor.

“IRKÇI YAYINLARLA PROVOKASYON İÇİN UĞRAŞANLAR AKP’YE ÇALIŞIYOR”

İktidara çalışan medya kanallarının ırkçı yayınlarına karşı özellikle dikkatli olunması gerektiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi;

*Yalan yanlış haberlerle toplumda çeşitli provokasyonlara zemin hazırlıyorlar. Hayat pahalılığının, işsizliğin, enflasyonun sorumlusu olarak AKP politikalarını değil, sığınmacıları gösteren bu yayınlar açıkça iktidar lehine çalışmaktadır.

*Bugün Türkiye'de sığınmacı sorunu varsa bunun sorumlusu da AKP iktidarıdır, ekonomik buhranın sorumlusu da bu iktidardır. Irkçılık yaparak güvenlik zafiyeti algısı yaratanlar, statükoya çalışır.

*İngiltere'de Brexit sürecinde, İtalya'da, Polonya ve Macaristan'da, son olarak Fransa'da Le Pen'in yükselişinde sağ popülizmin ve yabancı düşmanlığının ne yazık ki kısa vadede sonuç aldığı görülüyor.

*Türkiye'de ise dinci ve ırkçı kisvelerin işe yaramayacağı ortada. Yıllarca en ağır şekilde bu sorunu yaşamış kitlelerin akılcı, yasal ve etkin çözümler sunmayan partilere güven duyması imkansız. Ne ırkçılığa, ne de dinci kisvelere insanlar inanmıyor. Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı en etkin şekilde kullanarak bu soruna kalıcı çözüm getireceğiz ve sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz.

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