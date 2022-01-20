CHP’li Şevkin: Adanalı bunu unutmaz

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana metrosunun 2. Etap projesinin 2022 yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi: Adanalı bunu unutmaz!

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halk arasında metro olarak bilinen Adana Hafif Raylı Sistem Projesi'nin (AHRSP) 2. Etabını onaylamamasına sert tepki gösterdi.

TBMM’de konuyla ilgili konuşan Dr. Şevkin, Adana'nın trafik sorununun metro olmadan çözülemeyeceğine dikkat çekti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı için onay beklediği 2. Etap metro projesinin önemine dikkat çeken Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanı'nın metronun 2. Etap projesini onaylamamasına anlam veremediğini dile getirdi. İstanbul metrosu, Muğla İçme Suyu Projesi'nin de benzer kaderi yaşadığına vurgu yapan CHP'li Dr. Şevkin, “Adanalı bunu unutmaz” diye konuştu.

GÖNLÜNÜZ NASIL RAZI OLUYOR?

İkinci etap Adana metrosunun “2022 Yatırım Programı”na alınmadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi:

– Neden onaylanmadığını ve ne yapılmaya çalışıldığını bilmiyoruz. Bu, tek başına, bizim, partimizin, belediyemizin meselesi değil, bütün Adana’nın ve Adanalıların meselesidir. Doğmamış çocukları bile borçlandıran, her gün zarar eden bir metroyla karşı karşıyayız. 2’nci etap olmadan bir işe yaramamayı sürdüren bir yapıya gönlünüz nasıl razı oluyor?

– Adanalıları cezalandırmaktan vazgeçin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına çağrımızdır; önünüzde hazır imza bekleyen 2’nci etap metro projesini onaylayın, Adanalıların kanayan yarasına tuz basmayın. Unutmayın! Adanalı bunu unutmaz.

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