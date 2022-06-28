Çiftçiden hükümete tepki: Bizi de bitirdiler, kendileri de bitti

Mersinli çiftçi Bayram Yangın, 100 TL’ye aldığı gübrenin 1100 liraya çıktığını belirterek, "Böyle hükümet olmaz. Bizi de kendilerini de bitirdiler" dedi.

Veli TOPRAK

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Gübre ve ilaç fiyatları çiftçiyi isyan ettirdi. Mersinli çiftçi Bayram Yangın, 100 TL'ye aldığı gübrenin 1100 liraya çıktığını belirterek, ‘'Böyle hükümet olmaz. Bizi de kendilerini de bitirdiler” dedi.

Mersin'in Tömük mahallesinde çiftçilik yapan Yangın, ”Kiraladığımız tarlaya ürün ekiyoruz ama çok pahalı olduğu için ilaç ve gübre atamıyoruz. 318'lik dengeli lıquıd ilacı 250 liradan 850 liraya çıktı, biz de bittik” diyerek isyan etti.

TAŞ MI KEMİRECEKLER?

Yangın, kiraladığı tarlayı ektiğini ve kilosunu 4 liradan sattığı Anamur karası patlıcanın emeğini karşılamadığını söyledi.

Hükümetin tarım politikasını eleştiren Yangın, “Bizi bitirdiler, kendilerini de bitirdiler. Eve ekmek götüremez olduk. Gübre, ilaç fiyatları 4-5 kat artmış durumda. Mazotun fiyatı zaten katlandı.. Bu insanlar ne yiyecek? Taş mı kemirecek? Böyle hükümet olmaz. Hükümet çiftçisini, üreteni destekleyecek. Bizi isyan ettirmeyecek” dedi.

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