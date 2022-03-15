Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘mülteci’ açıklaması: Biz göndermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? 'Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen ‘Uluslararası İyilik Ödülleri’ programında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye Diyanet Vakfı’mız yarım asra yakındır yürüttüğü başarılı çalışmalarla ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda umudu, kardeşliği ve sevgiyi büyütmeyi sürdürüyor.

* Corona virüs salgını insanlığın kaderinin ortak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı ya da aşıya erişemediği için hayatını kaybeden hastaların dramlarına şahitlik ettik.

*Başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere, ihtiyaç sahibi insanlar adeta kaderlerine terk edildi.

*Bu vahim tablo karşısında testten ilaca ve yataklı tedaviye kadar tüm gereksinimlerini karşılarken dünyanın geri kalanına sırtımızı dönmedik.

*İyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse kötülere ve zalimlere karşı haşmetli olmak da o derece hayati öneme sahiptir.

*Bizler 40 yıla yakın süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz.

*Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.

*Bölücü örgüt mensupları yaklaşık 40 yıldır, tam bir gözü dönüşlükle sadece yaktılar, sadece yıktılar; baskı, tehdit ve şiddetle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler.

*İlk günden itibaren en büyük yarayı anaların yüreklerinde açtılar.

*Başlattıkları evlat nöbetiyle, Diyarbakır anneleri sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadılar. Aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının da maskelerini indirdiler.

“BİZ MÜLTECİLERİ ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERMEYECEĞİZ”

*Salgın bize hem kul olarak acizliğimizi hem de hayatta peşinde koşulması gereken daha yüce şeyler olduğunu hatırlatmıştır.

*Mesele kadim değerleri yeniden ihya edebilmektir. Ne diyorlar, seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz.

*İktidar olurlarsa Suriye’ye, Afganistan’a tekrar göndereceklermiş, biz göndermeyeceğiz, biz ev sahipliğine devam edeceğiz.

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