‘Eczacılık fakültesi sayısındaki artış endişe yaratıyor’

2001 yılında Türkiye'de 8 olan eczacılık fakültesi sayısının 61'e çıkmasına tepki gösteren 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, "Yılda 3500'ün üzerinde bir eczacı mezun olmakta. Artık yeter. Bu sayı ülkemizdeki eczacı ihtiyacının çok çok üstündedir" dedi.

Kemal ATLAN

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9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, artan eczacılık fakültesi sayısı nedeniyle önümüzdeki yıllarda işsiz eczacı ordusunun olacağını söyledi.

ECZACILIK DERSLERİNE ECZACI OLMAYAN AKADEMİSYENLER GİRMEKTE

2001 yılında 8 olan eczacılık fakültesi sayısının bugün itibariyle 61’e ulaştığını ifade eden Kamış, “Bu fakültelerin bir kısmında eczacılık ana bilim dalları derslerine eczacı olmayan akademisyenler girmektedir. Şimdi bu fakültelerden mezun olanlar eczacılık bilimini tam olarak anlamış olabilecekler mi? Bu sıkıntıyı defalarca kez yetkili makamlara bildirmemize rağmen göz ardı edildi” dedi.

İŞSİZ ECZACI ORDUSU OLUŞACAK

Kamış, acilen üniversite sınavlarında eczacılık fakültelerine 60.000 barajı getirilmesi gerektiğini de ifade ederek şöyle konuştu:

“Demokrasilerde meslek örgütlerinin söylemleri ciddiye alınır. Çünkü o konuya vakıf olan bir mesleğin ileri gelenleri sıkıntılarını dile getirmektedir. Biz eczacılar olarak hükümete bu kadar fakültenin gereksiz olduğunu, ileride işsiz eczacı ordusunun olacağını, birçoğunun da yetersiz eğitim aldığı için mesleki yeterliliğin olmayacağını bir çok kez söyledik.

Lakin gelinen noktada 61 tane eczacılık fakültesi oldu. Yılda 3500’ün üzerinde bir eczacı mezun olmakta. Artık yeter! Bu sayı ülkemizdeki eczacı ihtiyacının çok çok üstündedir. Bunun önlenmesi için acilen üniversite sınavlarında eczacılık fakültelerine 60.000 barajı getirilmeli ve yeterliliği olmayan tüm fakültelerin araştırma merkezlerine çevrilmeleri gerekmektedir.”

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