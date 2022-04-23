Egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği gün: 23 Nisan

Bir milletin kaderi 102 yıl önce bugün değişti. 23 Nisan 1920’de Meclis açıldı. Milletin iradesi ve ulusun egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Ulu Önder Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Bayram coşkusu hiç eksilmedi.

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ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

YIL: 1920… Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir millet, özgürlük ve bağımsızlık için daha büyük bir mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yurt savunmasında göğsünü siper etti. Ancak bağımsızlık ve millet egemenliği için atılması gereken çok önemli bir adım vardı. Milletin temsilcilerinden oluşan Meclis'in açılması… Ve o Meclis, işgal altındaki İstanbul'da değil Ankara'da toplanacaktı. Ulu Önder, Meclis'in açılacağı tarihi ise 23 Nisan 1920 olarak açıkladı.

İLK RESMİ BAYRAM

O gün geldiğinde Ankara'da büyük bir coşku vardı… Mustafa Kemal ve beraberindeki milletvekilleri, önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kıldı. Ardından da dualarla ilk Meclis'in açılışını gerçekleştirdi. Aynı gün, Meclis'in adının, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olmasına karar verildi. İlk konuşmayı yapan Sinop Milletvekili Eşref Bey, “Meclis'in açılışını milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum” sözleriyle dünyaya duyurdu.

Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan günü, Türkiye'nin ilk resmi bayramı ilan edildi… Bu tarihi gün, 1922'den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde Ankara'da gerçekleşti. Ulu Önder o gün arabasını çocuklara tahsis etti, Cumhurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser verdi, çocuk balosu düzenlendi… Sonraki yıllarda kutlamalar tüm yurda yayıldı. Her geçen yıl bayram coşkusu daha da arttı… 23 Nisan 1933'te ise Atatürk yeni bir gelenek başlattı. Ulu Önder çocukları makamında ağırladı ve onlarla sohbet etti… Bugün 23 Nisan 2022… Bugün millet egemenliğine adım attığımız o büyük günün 102'nci yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun.

Meclis'te 4 saatlik konuşma yaptı



24 Nisan 1920'deki ikinci Meclis oturumunda, Mustafa Kemal oy birliği ile Meclis Başkanlığı'na seçildi. 4 saatlik konuşmasında süreci anlatan Mustafa Kemal, izlenecek siyasetin “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak” olacağını söyledi.

Atatürk ulusal egemenliğin önemini böyle anlatmıştı

■ 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

■ Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.

■ Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

■ Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

■ Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Türk Milleti'nin geleceği bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

■ Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

Büyük coşkuyla kutlayacağız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlanacak. Sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir ve TBMM kutlamalara ev sahipliği yapacak. İlk tören 09.00'da TBMM'de Atatürk anıtına çelenk konularak yapılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti temsilcileri ile milletvekilleri katılacak. 09.15'de ise Anıtkabir'de liderlerin de katılımı ile tören düzenlenecek. Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk konulacak ve saygı duruşu yapılacak. Tüm yurtta, çocuklar için konserler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL