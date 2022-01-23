Ekrem İmamoğlu uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek "Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" çağrısında bulundu.
Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. İmamoğlu, şunları belirtti:
* Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor.
* Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor.
* Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın.