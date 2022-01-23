Elazığ depremi ikinci yılına girerken merkez üssü Sivrice’de evler hala yapılmadı

Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce yapı hasar görmüştü. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen depremin merkez üssü Sivrice’de depremzedeler halen konteyner evlerde yaşıyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde geçen yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde birçok ev, işyeri ve zarar gördü. Depremin üzerinde 2 yıl geçmesine rağmen deprem üssü olan Sivrice ilçesinde depremin izleri halen silinemedi.

CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk, “Depremzedelerin birçoğu da konteyner evlerde oturmaya devam ediyor. İlçe merkezinde yaklaşık 250'ye yakın konteyner var bunların yüzde 80'i dolu. Depremde 3'üncü seneye girmemize rağmen ilçede halen evlerin teslim edilmemesi ve köylerde yapımına başlanılmayan evlerden dolayı depremzedeler tepki gösteriyor” dedi.

“İLÇEDE HİÇBİR EVİN TESLİMİ YAPILMADI”

24 Ocak depremi sonrasında Sivrice ilçesini kentsel dönüşüme sokulduğunu belirten CHP Sivrice İl Başkanı Erim Öztürk, şunları söyledi;

*İlçede olan Gölbaşı Mahallesini komple yıktılar 307 konut, 80 küsur dükkan, iki tane cami yaptılar. Ama yerler yapılmasına rağmen halen depremzedelere teslimi yapılmadı. Şuanda ilçemizde hiçbir evin teslimi yapılmadı. İlçede bulunan Hazar Mahallesi ve Kültür Mahallesinde sadece ağır hasarlı evleri yıktılar ama konutların yapılıp yapılmayacağı belli değil.

*Köylerde ise bir tek Güneyi köyü ve Kürk köyündeki evler teslim edildi diğer köylerde ise bir kısım yapılıyor bir kısmı ise yeni yapılmaya başlandı. Sivrice merkezdeki evler ise ne zaman teslim olacağı belli değil ‘evlerin yapımı bitti' deniliyor ama Nisan ayını bulur diye tahmin ediyorum.

*Deprem sonrasında evleri yıkılan ilçedeki vatandaşlarımızın çoğu Elazığ merkezde ve Diyarbakır Ergani ilçesinde oturuyor.

*Depremzedelerin birçoğu da konteyner evlerde oturmaya devam ediyor. İlçe merkezinde yaklaşık 250'ye yakın konteyner var bunların yüzde 80'i dolu.

*Depremde 2'nci seneye girmemize rağmen ilçede halen evlerin teslim edilmemesi ve köylerde yapımına başlanılmayan evlerden dolayı depremzedeler tepki gösteriyor.

“TOKİ, ARNAVUTLUK'TA EVLERİ TESLİM EDERKEN İLÇEMİZDE EVLER TESLİM EDİLMEDİ”

Konteyner evlerde yaşamak zorunda kalan depremzedelerin elektrik sobalarıyla ısınma sorununu çözmeye çalıştıklarını belirten Erim şunları söyledi;

*Depremin merkez üssü Sivrice olmasına rağmen başka ilçelerdeki evler bitirilip hak sahiplerine teslim edilirken bizim ilçemizde halen evler bitirilemedi. Yapımı tamamlanan evler ise kutu gibi ve daha fiyatları belli değil.

*Yarın öbür gün depremzedelerimize bu evleri 400-500 bin TL'ye vermeyi kararlaştırırlarsa kim ne diyecek? Arnavutluk'ta deprem sonrasında TOKİ 522 konut yapıp teslim ederken kendi ülke sınırları içerisinde olan Sivrice ilçesinde halen evler teslim edilmedi.

*İlçe kaymakamımız ve belediye başkanımız bu sorunun çözülmesi için mücadele ediyorlar ama müteahhit firma nedense konutları bitiremedi. Bu sorunla ilgili soru sorduğumuzda da şeffaf bir şekilde şuan ki durumu anlatan bir yetkili yok maalesef.

“KÖYÜMÜZDE AYNI SORUNLARI YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

‘Depremde köyümüzün yüzde 80'i zarar gördü' Elma suyu köyü muhtarı Serkan Yazıcı, köydeki konut sorunun halen devam ettiği söyledi. Yazıcı, köydeki sorunlarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Depremde köyümüzün yüzde 80'i zarar gördü ve depremin üçüncü yılına giriyoruz. Bizim köyümüz yaz ayında 500 olup kış ayında ise 200'ünde üzerinde bir nüfusa sahip. Lakin köyümüzde halen aynı sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Herhangi bir ilerleme sağlanmadı.

*Meydana gelen depremde köyümüzde 46 ev hasar gördü ve bu evlerle ilgili yıkım kararı verildi. Yazın gönüllü olan boşaltılan 5-6 evin yıkımı yapıldı diğer evler ise hasarlı bir şekilde bekliyor. Depremzedelerin çoğu ağır hasarlı evlerde kalmaya devam ediyor. Şuan köyümüzde yeni evlerin yapımına başlanmadı ancak bu ay itibariyle herhalde yapılacak evlerin ihaleleri belli oldu yer tespit çalışmalarına başladı.

*Ancak ciddi anlamda bir çalışma yok şuanda. Şuanda ilçemize bağlı iki köy haricinde diğer köylerde konut yapımına veya anahtar teslimi yapılmadı. Yaşadığımız sorunları tüm yetkililere söyledik ama nedense yoğunluğu merkeze verdiler. Depremde ağır hasar köylerde yapılacak çalışmalarda ekip çalışması yapılmadı. Deprem sonrasında evleri ağır hasarlı hafif hasarlı diyerek kayıt ettiler ama sonrasında ise beklemeye aldılar.

“SİVRİCE SAHİPSİZ BIRAKILDI”

Depremde sağlam kalan okulla birlikte köyde sadece 6 yapıları kaldığını diğer evlerin hepsinin yıkıldığını belirten Dereboynu köyü muhtarı Selami Çetinkaya, şunları söyledi;

*İkinci yıla girmemize rağmen değil evleri teslim etmek köylerde evlerin temeli dahi atılmadı. Ben dahil birçok insan konteyner evlerde kalmaya devam ediyor diğer kişilerde Elazığ merkezde kiraya gittiler.

*Şu an ilçemizde Dereboynu, Günbalığı, Muğlaali ve Kavalı köylerinde evlerin yapımına başlanmadı. İki ay önce vali beyle yapmış olduğumuzda toplantıda ev yapımlarına başlanacağı söylendi ama halen başlanmadı.

*Şuana kadar evlerin yapılmamasının neden Elazığ milletvekillerinin kentlerine sahip çıkmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İlin milletvekilleri vatandaşına sahip çıkmıyorsa kimse sahip çıkmaz.

*Sivrice sahipsiz bırakıldı, Sivrice Elazığ'a bağlı bir ilçe değilmiş de başka bir ile ya da ülkeye bağlı bir yermiş gibi görüyorlar. Ama milletvekillerimiz buraya sahip çıkmadı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Bey bu konuyu mecliste gündeme getirdi ama muhalefet partisinin vekili olduğu için onu da kimse dinlemiyor. Evlerin yapılmasına dair ümidimiz halen var umutsuz yaşanmaz çünkü.

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