Haberler - Gündem

Elazığ’da deprem! Valilikten açıklama geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından valilikten açıklama geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elazığ’da deprem! Valilikten açıklama geldi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem İlginizi Çekebilir Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD AFAD deprem Elazığ Japonya