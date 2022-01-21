Elazığ’da deprem! Valilikten açıklama geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından valilikten açıklama geldi.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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