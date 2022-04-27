Eşini Özbekistan’da defnetmeye gitti, dönünce şok üstüne şok yaşadı

İstanbul’da yaşayan Mansur Tursunkulov hamileyken coronadan ölen eşi Nigora'yı defnetmek için memleketi Özbekistan’a gitti. Baba Tursunkulov, Türkiye’ye döndüğünde anne karnından alınan ve hayata tutunan bebeğine kavuşmayı beklerken ilk şok yaşadı, giriş yasağı olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmadı. Baba için İstanbul Valiliği'nin devreye girmesiyle özel izin alındı. 1 aylık çabanın sonucunda 4 aylık bebeğine kavuş baba Mansur Tursunkulov hastaneden kendisine çıkarılan 260 bin TL’lik tedavi masrafıyla bir şok daha yaşadı.

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2012 yılından beri Kartal'da yaşayan Özbekistan uyruklu Mansur Tursunkulov ve Nigora Ubaydullayva çifti bebeklerine kavuşacakları günü beklerken anne Nigora Ubaydullayva 2022 yılı Ocak ayında korona virüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan anne Nigora Ubaydullayva hastanede hayatını kaybederken karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Bebeğe ölen annesinin adı verildi. Ölen eşini memleketi Özbekistan'a defnetmek isteyen Mansur Tursunkulov eşinin cenazesiyle beraber memleketine gitti.

Mansur Tursunkulov, bebeğine kavuşmak için Türkiye'ye 2022 yılı Mart ayında döndüğünde havalimanında şok yaşadı.

Yurda girişi olamayacağı belirtilen Mansur Tursunkulov ülkeye alınmadı. Ayrıca eşiyle aralarında resmi nikah yerine dini nikah olduğu için 4 aylık bebeğine kavuşamayan baba Mansur Tursunkulov için İstanbul Valiliği ve Kartal Kaymakamlığı devreye girerek özel izin alınması sağlandı.

260 BİN TL’LİK FATURA

Yaklaşık 1 aylık çaba sonucunda baba Mansur Tursunkulov hastanede bebeğine kavuştu. 4 aylık bebeğini ilk defa kucağına alan baba Mansur Tursunkulov eşinin ölümünün ardından mutluluk yaşamış oldu.

Bebeğine kavuşan baba Mansur Tursunkulov, bu sefer de hastaneden kendisine çıkarılan 260 bin TL'lik tedavi borcu ile bir şok daha yaşadı. Bebeğine kavuşmasının mutluluğunun ardından borç şoku yaşayan baba Mansur Tursunkulov, borcunu ödeyebilmek için yetkililerden yardım istedi.

“4 AY SONRA ÇOCUĞUMA KAVUŞTUM”

Baba Mansur Tursunkulov, “Çok zor durumlar yaşadım. Eşim vefat etti. 4 aylık oğlum var onunla kaldık. Türk vatandaşları sağ olsun. Onlara minnettarım. 13 Ocaktan bugüne kadar, 4 ay sonra bebeğime kavuştum. Bebeğime kavuşunca rahatladım. Allah'a şükür çocuğuma kavuştum” dedi.

Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gümüş ise,

“Mahallemizde yaşayan Özbek uyruklu vatandaşımızın eşi pandemide bebeğine hamileyken corona virüsünden ölüyor. Bebeği 7 aylıkken anne karnından alıyorlar. Babaya ‘anneyi mi bebeği mi kurtaralım' diye soruyorlar.

O sırada anne vefat ediyor. Baba Özbekistan'a anneyi gömmeye gidiyor. Bebeği olduğu için Türkiye'ye geliyor ama oturum izni olmadığı için havalimanında bekletiliyor. Anne baba dini nikahlı, resmi nikah olmadığı için çocuğu babaya vermiyorlar.

Bunun için de devletin el atması gerekiyordu. Devletimiz bu konuda yardımcı oldu. 4 aya yakın çocuk orada bakılıyor. Babaya bu yüzden yüklü bir masraf çıkıyor. Devletimizin babaya yardımcı olacağını, acısını bir nebze paylaşacağını umuyorum” dedi.