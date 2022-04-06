Etimesgut Belediyesi’nde CHP ve MHP’liler birbirlerine girdi

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nin meclis toplantısında kavga çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Gazi Savaş; MHP İlçe Başkanı Hacı Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat ve Sonat'ın şoförünün saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara’da Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde müftünün Gazi Mustafa Kemal'in adını anmaması ve duada Atatürk'ün adının geçmemesi nedeniyle CHP ve İYİ Partililer salonu terk etmişti. Bu gerginlik yaşanırken CHP'li Meclis Üyesi Gazi Savaş’ın Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sarhoş olarak gittiği iddiası da yeni bir tartışma konusu oldu.

ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU ÖNERİSİ

CHP'li ve İYİ Partili üyeler meclis toplantılarının açılışında İstiklal Marşı'nın okunmasını, Atatürk için saygı duruşunda bulunulmasını da önerdi. Dün belediye meclis toplantısında gerginlik yaşandı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in gerginliği yatıştırma çabası da sonuç vermedi.

Başkan oturuma ara verince salonda başlayan gerilim salon dışına da yansıdı. CHP ve MHP’liler arasında çıkan kavga karakola taşındı. Etimesgut Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Gazi Savaş şikayet dilekçesinde “Etimesgut MHP İlçe başkanı Hacı Ünal, Belediye Başkan yardımcısı Alaattin Sonat ve Sonat’ın şoförü Mustafa Aydoğar’ın saldırısına uğradığını öne sürdü.

Tufan Kansuva Polis Merkezi’ndeki ifadesinde olayla ilgili şu iddialarda bulundu:

ÜZERİME YÜRÜDÜ, GÖĞSÜME VURDU

– Ben CHP Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesiyim. Belediye meclis toplantı salonundayken toplantı molası esnasında Etimesgut MHP İlçe Başkanı olan Hacı Ünal yanıma gelerek bileğimi tutup göğsüme vurarak beni iteledi. Sonrasında Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat tehdit ve hakaret ederek üzerime doğru yürüdü, şoförü Mustafa Aydoğar da üstüme gelerek tekme ve yumruklarla beni darp etti.

HAYATİ ENDİŞE DUYMAKTAYIM

– Yaşanan hengame nedeniyle araya girenler olduğu esnada hakaret ve tehditler devam etti. Bu olaylar yaşandığında aktif olması gereken kamera da kayıttaydı. Şu an hayati endişe duymaktayım beni darp en tehdit ve hakaret eden kişilerden davacı ve şikayetçiyim.

ENVER DEMİREL: ATATÜRK HEPİMİZİN DEĞERİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de “Mecliste ufak bir heyecan oluştu, sürtüşme yaşandı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi andığımız duada Atatürk'ün adının geçmemesini protesto için salondan ayrılmışlardı. Atatürk hepimizin değeridir. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duydum” dedi.