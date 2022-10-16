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Facianın yaşandığı maden ocağındaki yangın etkisini azalttı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

Yayınlanma: 10:43 - 16 Ekim 2022 Güncellenme:
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Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında, 14 Ekim’de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı.

4’ü Bartın Devlet Hastanesi, 6’sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35’i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. (DHA)

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