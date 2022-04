Faik Öztrak: O helva olsa olsa, katlettiğiniz ekonominin helvası olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler, 'sabırla koruk helva olur' derler. Biz de milletimizle birlikte mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız" sözlerine yanıt verdi. Öztrak, "O helva olsa olsa, katlettiğiniz ekonominin helvası olur" dedi.

“CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak özetle şunları söyledi:

“TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 61”

“Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Ne yazık ki ülkemizde, bu acımasız halk düşmanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan oturup, her şeyi yönetebileceğini sanan, kendi kendini ekonomist ilan eden bir kişinin, ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ diyerek, Merkez Bankası başkanlığına soyunmasıyla hortladı. Bu azgın halk düşmanı, mübarek Ramazan ayında, ülkemizi kasıp, kavuruyor. Çarşıdan, pazardan, milletimizin ‘yandım Allah’ feryatları yükseliyor. Milletin sofrasında, artık Ramazan'ın bolluk ve bereketi kalmadı. ‘Nerede o eski Ramazanlar’ deyimi, bu yönetim altında maalesef hakikat oldu.

TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla, tüketici enflasyonu yüzde 61, üretici enflasyonu yüzde 115. Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10,7, işgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 9,2. Savaş Ukrayna'da. Ambargolar Rusya'da. Ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de.

Söz, namustur derler. Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma sözünü verdiler. Ama sözünü tutmadı. ‘2023'te 2 trilyon dolar olacak’ dediği milli gelir, ’25 bin dolara çıkaracağım’ diye söz verdiği kişi başına gelir, kendi yayınladıkları resmi dokümanlara göre, bunun yarısına bile ulaşamayacak. 2023'te dünyada en büyük 10 ekonomi arasına ülkemizi sokamayanlar, dünya enflasyon şampiyonları liginde, ülkemizi ilk 10'a sokmayı becerdiler. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile, üretici enflasyonunda, Azerbaycan'la beraber dünya şampiyonuyuz. Tüketici enflasyonunda ise dünya altıncısıyız.”

“SIKILMADAN HALA KONUŞUYORLAR”

“Dünya enflasyon liginde, adımızın yan yana yazıldığı ülkeler Zimbabve, Surinam, Lübnan, Sudan. 2023 için verdiği sözleri tutmayan Hükümetin başı şimdi çıkmış, ‘Bu bizim kızıl elmamız oldu’ diyor. Lafın kısası, ilk 10 ekonomi arasına girmek artık hayal oldu diyor. Bıraktık kızılını, yeşilini. Devri iktidarlarının sonunda milletimizi, sofrasına ‘Çıkma elma’ bile koyamaz hale getirdiler. Ama sıkılmadan hala konuşuyorlar. Soruyoruz ülkemizi bu hale getiren kim? Bir numaralı halk düşmanı olan, enflasyonu azdıran kim? Enflasyon canavarını hortlatan kim? Sorumlu havaya bakıp ıslık çalıyor. Hamaset yapıyor.

İşler yolundayken ‘Ekonominin sorumlusu benim, ben’ diyen, sıkılmadan ‘ben ekonomistim’ diyen, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatasını, milletin başına bela eden, Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları, damadıyla bir olup, talan eden, Merkez Bankası'nın hini hacette kullanılacak, İhtiyat akçelerine el koyan kim? Sarayın çakma ekonomisti ve onun atama hükümeti.

Döviz kurlarının yükselmesine, Azdırdığı hayat pahalılığına rasyonel bir neden arıyor. Sarayın kibirlisi, kendi yarattığı yıkımın, tek rasyonel sebebinin, kendisi olduğunu görmelidir. Kibir gözlerini kör etmiş. Bu çakma ekonomist, önce enflasyon canavarı karşısında Merkez Bankası'nı felç etti.

Eli kolu bağlı boksöre çevirdi. Bu şikeli maça razı olacak birini bulmak için, dört yılda Merkez Bankası'nın başına, dört ayrı başkan getirdi. Bankayı İstanbul'a taşıma bahanesiyle liyakatli kadrolara kıydı. Fiyat istikrarını sağlamakla görevli kurumu, bile isteye bitirdi. Bir numaralı halk düşmanı olan enflasyonu, cehaletiyle azdırdı. Paramızı cehaletiyle pul etti.”

“EKONOMİYİ BATIRANI ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ SARAYDAKİ AYNALARA BAKIN”

“Ekonomiyi batıranı öğrenmek mi istiyorsunuz? Sarayınızdaki altın varaklı aynalara bakmanız yeterli. Çakma ekonomistin dış güçler masalı tutmayınca, başka bahaneler uyduruyor. ‘Hayat pahalılığının sebebi Rusya-Ukrayna krizi’ diyor. Talimatla tabela faizini indirmeye başladığı, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana, paramız Amerikan Doları karşısında yüzde 41 değer kaybetti. Bu dönemde Türk Lirası'ndaki değer kaybı öyle büyük ki, en yakın rakibimiz Arjantin'in Pesosundaki değer kaybını neredeyse dörde, savaştaki Rusya'nın Rublesindeki değer kaybını, beşe katlamış vaziyette.

Hata üstüne hata yapan Saray, bugünlerde çıkmış, milletimizde hal bırakmış gibi, sabredin, ‘Koruktan helva olacak’ diyor. O helva olsa olsa, katlettiğiniz ekonominin helvası olur. Hep diyoruz, bunlar milletten koptu. Bunlar helvayı yerken millet cefa çekiyor. Yokluk artık yeni normal oldu. Bu ülkede çalışanların yarıdan fazlası, açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Yoksulluk artık babadan oğula miras kalıyor. Milletimiz sebep olduğunuz tüm yıkımları görüyor. Notunuzu da veriyor. Tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için, sabırsızlıkla sandığı bekliyor.”

KILIÇDAROĞLU’NUN ET VE SÜT KURUMU’NA KABUL EDİLMEMESİ

“Bugün bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyorsa, sebebi saray ve saray beslemelerinin sınır tanımaz aç gözlülüğüdür. Çocukların yatağa aç girmesi, büyüme ve gelişme sorunlarına neden oluyor. Bugün ülkemizde her dört çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her beş kız çocuğundan dördü, her dört erkek çocuğundan üçü kansızlıkla mücadele ediyor. Çocuklarda kansızlık görülme sıklığı Avrupa'nın 4 katı kadar. Bir nesli kaybediyoruz. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı, artık milli öncelik, milli meseledir.

İşte bugün Sayın Genel Başkanımız, Kadın milletvekillerimiz ve Kadın Kolları Başkanımızla beraber, ülkemizdeki çocuklarımızın açlığına dikkat çekmek için, Et ve Süt Kurumuna gitti. ‘Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin’ dedi. Beşli çeteye verilen milyarlarca doların binde biriyle, Ülkede açlık sorununun biteceğine işaret etti.

Genel Başkanımıza bugün kapatılan kapılar, aslında bu yavrumuzun yüzüne kapatıldı. Ülkenin gerçek sorunlarını karartabilmek için, artık savcılarıyla, hakimleriyle, Genel Başkanımızın sesini kısmaya cüret eder oldular. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Biz milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Kararlıyız.”

