Fatma Kaplan Hürriyet’ten AKP’lilere: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan

İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı gerilim dolu geçti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilere "Gebze Belediye’niz, 8,5 milyonluk davet usulü ihalesini 13,5 milyona ihale edecek, kendi belediyelerinizde 16 tane ihaleyi yaklaşık tam tamına 28 milyon üstüne bağlayacaksınız sonra kalkıp burada bize iftira atacaksınız" diye çıkıştı. AKP'lilerin tepkisi üzerine Hürriyet, "Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir" ifadelerini kullandı.

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İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi.

AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş'un “İzmit'in ekmeğini İzmitliler yiyecek dediniz, İzmit'in kanını başka yerlerdekilere emdirdiniz” sözleri ortamı gererken Fatma Kaplan Hürriyet ise AKP’lilere çıkışarak çarpıcı iddialarda bulundu.

“DOĞRUDAN KENDİ OFİSİNİZLE İŞ YAPTINIZ”

İzmit Belediyesi'nde geçmiş döneminde SARBAŞ ve BEKAŞ'ın muhasebesini tutan mali müşavir AKP il yöneticisi Mustafa Karakoç'un, AKP Grup Başkanvekili Tutuş'un ortağı olduğunu öne süren Hürriyet, şunları söyledi;

*Sarbaş ve Bekaş şirketlerinin bizden önce muhasebesini, bu işi bu hizmeti Mustafa Karakoç'tan aldınız. Yani Muharrem Tutuş'un ortağından. Siz doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız.

*Ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Meclis üyeniz orada eşinin üzerine şirketle milyonluk fatura kesecek büyükşehire Çağlayan Duman, ondan sonra kalkıp bizim hiçbir akrabalık bağımız olmayan insanlar üzerinden iftira atacaksınız.

“HIRSIZA HIRSIZ OLDUĞUNU UNUTTURURSAN”

*Gebze Belediye'niz, 8,5 milyonluk davet usulü ihalesini 13,5 milyona ihale edecek, kendi belediyelerinizde 16 tane ihaleyi yaklaşık tam tamına 28 milyon üstüne bağlayacaksınız sonra kalkıp burada bize iftira atacaksınız.

*Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir.

“ORTAĞIM DEĞİL ARKADAŞIM”

AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş ise Mustafa Karakoç'un ortağı olduğu iddiasını reddederek, “Benim arkadaşım, mali müşavir” dedi.

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