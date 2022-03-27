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Festivale yoğun ilgili! Adım atacak yer kalmadı

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalına halkın ilgisi büyük olurken, karnaval alanına giden asma köprü üstünde çok sayıda insan bulunması nedeniyle tehlikeli dakikalar yaşandı.

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Festivale yoğun ilgili! Adım atacak yer kalmadı

Ceyhun Özgönül /Adana

Bu yıl 10'ncusu düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalına halkın ilgisi büyük oldu.

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Karnaval nedeniyle on binlerce Adanalı ile çeşitli illerden gelen binlerce ziyaretçi karnaval alanına giden asma köprülerde izdihama neden oldu.

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Seyhan nehri üzerindeki köprüleri kullanmak isteyen binlerce kişi asma köprüde tıkanıp kaldı. Asma köprülerin sallanması nedeniyle bazı vatandaşlar korkulu dakikalar geçirdi.

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Ancak duruma müdahale eden görevliler geçişleri sınırlayarak tehlikeye son verirken, derin bir nefes alan vatandaşlar yaşadıkları heyecanı unutup karnaval neşesine katıldı.

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