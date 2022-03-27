Festivale yoğun ilgili! Adım atacak yer kalmadı

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalına halkın ilgisi büyük olurken, karnaval alanına giden asma köprü üstünde çok sayıda insan bulunması nedeniyle tehlikeli dakikalar yaşandı.

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Ceyhun Özgönül /Adana

Bu yıl 10'ncusu düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalına halkın ilgisi büyük oldu.

Karnaval nedeniyle on binlerce Adanalı ile çeşitli illerden gelen binlerce ziyaretçi karnaval alanına giden asma köprülerde izdihama neden oldu.

Seyhan nehri üzerindeki köprüleri kullanmak isteyen binlerce kişi asma köprüde tıkanıp kaldı. Asma köprülerin sallanması nedeniyle bazı vatandaşlar korkulu dakikalar geçirdi.

Ancak duruma müdahale eden görevliler geçişleri sınırlayarak tehlikeye son verirken, derin bir nefes alan vatandaşlar yaşadıkları heyecanı unutup karnaval neşesine katıldı.