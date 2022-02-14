Abone Ol

FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 8 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Bursa’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA

FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' yakalandı İlginizi Çekebilir FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' yakalandı


Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Avukat Bursa Cumhuriyet doktor Emniyet FETÖ gözaltı istanbul operasyon Polis Polis Akademisi Şanlıurfa Terör terör örgütü