FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 8 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul ve Bursa’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA