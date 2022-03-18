Genç öğretmen evinde ölü bulundu

Denizli’de 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Tuğba Çakıl evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Merkezefendi İlçesindeki Karaköy Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Tuğba Çakıl evinde ölü bulundu.

Dün görev yaptığı özel okula gitmeyen Çakıl'ın mesai arkadaşları akşam saatlerine kadar haber alamayınca polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri genç kadının kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi.

Genç kadının cansız bedeninin evin banyosunda bulunduğu öne sürüldü. Çakıl'ın banyoda bir iple kendini asarak intihar ettiği iddia ediliyor.

Çakıl'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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