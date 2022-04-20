Güneyin Bodrum’u seçilen Halfeti’nin iki mahallesini kanalizasyon atığı bastı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te 'Sakin Şehir' ağına dahil edilen ve 'Güneyin Bodrumu' olarak anılan Halfeti'nin iki mahallesini kanalizasyon atığı bastı.

Ahmet KAYA

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Yerli turistlerin ‘Güney'in Bodrum'u' benzetmesi yaptığı Fırat kenarında, Rumkale sınırları içinde bulunan ve Şanlıurfa ile Gaziantep arasında paylaşılamayan ‘Saklı cennet' Halfeti'de, açıktan akan kanalizasyon suyu, ilçeyi bulaşıcı hastalıklar ve ağaç katliamıyla karşı karşıya getirdi.

Halfeti ilçe merkezinin kanalizasyon atıklarını taşıyan şebekenin AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) tarafından ilçe dışında açık alana bırakılması nedeniyle Yeşilözen, Bulaklı ve Fıstıközü Mahallesi'nde tarla ve meyve bahçeleri kanalizasyon göllerine dönüştürürken, bu mahallelerde yaşayanlar ile turistleri ise bulaşıcı hastalık tehdidiyle karşı karşıya getirdi.

RESMİ RAPORLARA YANSIDI

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Halfeti İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki ayrı raporda, ‘Halfeti ilçesinin atık suyunun dere aracılığıyla kış aylarında yağmur ile Yeşilözen, Fıstıközü ve Bulaklı mahallelerine kadar gittiği, kanalizasyon suyunun mahallelerin içme, kullanma suyuna bulaşmasına az mesafe kaldığı' belirtildi.

Raporda ayrıca, kanalizasyon atıklarının zeytin ve Antepfıstığı ağaçlarının dikili olduğu alanlarda kanalizasyon suyu göllenmelerine yol açtığı vurgulanarak, kanalizasyon suyunun akmaya devam etmesi durumunda daha büyük göllenmeler olacağı, akabinde de Antepfıstığı ve zeytin ağaçların kuruyacağı, atıkların içme suyuna karışacağı vurgulandı.

“HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Şikayetler üzerine CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan bir heyet, şikayete konu mahallelerde inceleme yapıp, vatandaşlardan dinlendi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ŞUSKİ) mahalle muhtarları ve çiftçilerin şikayetlerini görmezden geldiğini belirtti.

Meyve ve sebzelerin kanalizasyon atıklarıyla sulanmasının salgın hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Milletvekili Tanal sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yerde sivrisinekler var. Mahalle sakinleri feryat ediyor ama yetkili kurumlar, ŞUSKİ hiç oralı değil. Tarihi ve kültürel yönüyle ön plana çıkan, adeta saklı bir cennet olan Halfeti'ye gelen turistler, kanalizasyon suyunun göle dönüştüğü mahallelerden geçerken burunlarını kapatarak kaçıyor.

Böyle bir manzarayla karşılaşan turistler bir daha Halfeti'ye gelir mi? Halfeti'ye gidilmesi yönünde tavsiyede bulunur mu? Bereketli topraklarıyla bilinen Halfeti'den insanlar meyve ve sebze satın alıp gider mi?”

“İÇME SUYUNA DA KARIŞIYOR”

Açıktan akarak ilerleyen, tarım alanlarını kaplayan kanalizasyon suyunun içme suyuna da karıştığı, vatandaşların hastalandığı yönünde şikayetler de aldıklarını kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal açıklamasını şöyle tamamladı: “Sağlık Bakanlığı'nı, Şanlıurfa İl-İlçe Sağlık Müdürlüklerini göreve davet ediyorum.

Acilen ilgili mahallelerde içme sularından numune alarak incelesinler. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Daha önce hemşerilerimi güldürürcesine Şanlıurfa'da kanalizasyon sorununun çözüldüğünü savunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibi, kanalizasyon suyu altında kalan Yeşilözen, Fıstıközü ve Bulaklı mahallelerine davet ediyoruz.”

“AĞAÇLARIMIZ KURUYOR”

Mahallelerini kanalizasyon atığı basan vatandaşlar ise, biran önce gerekli önlemler alınmasını isteyerek. “Eriklerimiz, kayısılarımız. Zeytinlerimiz, fıstıklarımız kurumaya başladı. Kanalizasyon atıkları içme suyumuza da karışıyor. Sivri sinekten duramıyoruz. Biran önce önlem alınsın. Eğer böyle devam ederse tüm ağaçlarımız kuruyacak ve kesmek zorunda kalacağız” diye yakındı.

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