Güvenlik görevlileri, doktorları hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu

Batman'ın Beşiri ilçesinde muayene odasına girmek isteyen hasta yakınlarını güvenlik görevlileri kapıyı tutarak engel olmaya çalıştı. Görüntüleri paylaşan Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek,"Can güvenliğimiz yok. Korkuyoruz. Bizleri bu şehir eşkıyalarından kim koruyacak? Hiç Utanmanız yok mu?" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete yönelik gün geçtikçe yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Batman’ın Beşiri ilçesindeki bir hastanede, hasta yakınları doktorlara bağırarak muayene odasına girmek istedi. 2 güvenlik görevlisi ise muayene odasının kapısını tutarak hasta yakınlarının odaya girmesine engel oldu.

“BİZLERİ BU ŞEHİR EŞKIYALARINDAN KİM KORUYACAK?”

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek,” Ülkenin her yanından her gün şiddet görüntüleri geliyor! Can güvenliğimiz yok. Korkuyoruz. Bizleri bu şehir eşkıyalarından kim koruyacak @drfahrettinkoca? Hiç Utanmanız yok mu?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

İlginizi Çekebilir Doktorlara, 'Giderlerse gitsinler' diyen AKP iktidarı, pilotları zorla tutuyor