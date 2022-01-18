‘Hak sahibisin’ denilerek arsası alınan engelli vatandaş mağdur edildi

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Mahallede ikamet eden engelli Murat Tekin’e de ‘hak sahibisin sana ev vereceğiz’ denilerek 95 metrekare arsası kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak evlerin yapılmasının ardından Cuma günü çekilecek kurada Murat Tekin’i dahil edilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tepki gösteren Tekini, "Devlet resmen benim arsama konmuş durumda” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından merkez Sürsürü Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Kentsel dönüşüm kapsamında engelli birey Murat Tekin'e de hak sahibi olduğu belirtilerek 95 metrekarelik arsası üzerine ev yapıldı.

Ancak evlerin kura zamanı geldiğinde engelli vatandaş Murat Tekin dahil edilmediğini öğrendi. Çevre Şehircilik il müdürlüğüne giden Tekin'e arsa bedeli olarak 57 bin TL teklif edildi.

“HAK SAHİBİ OLDUĞUMU SÖYLEYEREK ARSAMI ALDILAR”

Yaşadığı mağduriyeti SÖZCÜ'ye anlatan Murat Tekin şunları söyledi;

“Ben 48 yaşında engelli bir vatandaşım 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sürsürü Mahallesinde kentsel dönüşüm kararı alındı.

Benimde bu mahallede 95 metrekare bir arsam vardı arsamın kentsel dönüşüm kapsamına alınacağını ve hak sahibi olduğumu belirterek evraklarımı yetkili kurumlara verdim. Belli bir süre bekledikten sonra bu Cuma ev kuralarının çekileceği duyuruldu.

Kura çekimiyle ilgili bilgi almaya gittiğimde beni kuraya dahil etmediklerini öğrendim. Kurada neden ismimin olmadığını sorduğumda ise ‘senin arazin arsa gözüküyor sana ev veremiyoruz' dediler.

Bende ‘arsamı geri verin' dediğimde ise üzerine ev yapıldığından dolayı arsamı geri veremeyeceklerini söylediler.

Arsamın bedelini istediğim de ise bana arsa bedeli olarak 57 bin TL ödeme yapabileceklerini söylediler. Bende 57 bin TL'ye arsa satıyorsanız ben sizden alayım diyerek tepki gösterdim. Devlet resmen benim arsama konmuş durumda.”

“BİZİM BU ARSADAN BAŞKA BİRŞEYİMİZ YOK”

Yaşadığı mağduriyetin çözümü için birçok kuruma başvurduğunu belirten Tekin,

“Çevre Şehircilik il müdürlüğüne gittim yetkililer il müdürünün yerinde olmadığını söyleyerek beni yetkili bir kişiyle görüştürmediler. Elazığ Valiliğine geldim burada da vali beyle beni görüştürmediler.

Ben derdimi kime anlatacağım? Engelli bir vatandaşım aynı şekilde kız kardeşim de engelli yaşadığım yere gelip bakın ne haldeyiz görün. Bizim bu arsadan başka hiçbir şeyimiz yok.

Deprem sonrasında benim evim yıkıldı eşyalarımı dahi kurtaramadım daha kendimi toparlayamadan şimdi de ev yapacağız diye arsamı alıp hak sahibi olduğum evi bana vermiyorlar. Arsa bedelini dahi düşseler gerisini ben öderim yeter ki evimi versinler” ifadelerini kullandı.

İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili telefonla aradığımız Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, “Kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ Belediyesi yürütüyor” diye cevapladı.

Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdür Lütfü Oğuz ise, “Biz orada herhangi bir çalışma yapmadık vatandaşlar bu konuyu çok sorduğu için biz de bakanlıktan öğreniyoruz. Bizim bilgimizde değil. O işi bakanlık yapıyor, belediyenin herhangi bir tasarrufu yok. Sadece vatandaşların mağduriyeti varsa bakanlıkla görüşmeleri sağlıyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok” diye kaydetti.