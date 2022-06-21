Haksız tahrik indiriminin kalkması için imza kampanyası

Muğla’da Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla indirilmesinin tepkileri sürüyor. 2015 yılında başlatılan “Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal ve haksız tahrik indirimi kalksın!” imza kampanyası güncellendi. İmza sayısında 1 milyon 375 bine ulaştı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşi bir şekilde öldüren katil Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla indirilmesinin tepkileri ülke çapında sürüyor.

Mersin Tarsus'ta yaşayan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından 2015 yılında başlatılan “Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal ve haksız tahrik indirimi kalksın!” imza kampanyası güncellendi. 1,5 milyon imza istenen kampanya güncellemenin ardından 1 milyon 375 bine ulaştı.

GÖZDE SALUR İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Mersin Tarsus'ta yaşayan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015 tarihinde vahşice öldürülmesinin ardından katiline uygulanan iyi hal, ceza ve tahrik indirimlerinin kaldırılması için Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Gözde Salur imza kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya verilen 1 milyonu aşkın imza sayesinde çok önemli adımlar atılacağı beklenirken yasa 2016 yılında TBMM'ye sunulmuş ama teklif kabul görmemişti.

Pınar Gültekin’i vahşi bir şekilde öldüren katil Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla indirilmesinin ardından change.org'da başlatılan imza kampanyası güncellendi.

HEDEF 1,5 MİLYON İMZA

Kampanya “Haksız tahrik indiriminin kalkması için imzala #PınarGültekin” başlığıyla yeniden başlatılırken şu açıklama yapıldı:

“Bu kampanyayı, Özgecan vahşice öldürüldüğü kara gün olan 11 Şubat 2015'ten sonra başlattık. Talebimiz, kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal, ceza ve tahrik indirimlerinin kaldırılması.

Üzülerek söylüyoruz ki, Özgecan Arslan'dan sonra yüzlerce kadın daha, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor.

Bugün hâlâ, eşini öldüren bir erkek sadece duruşmada kravat taktığı için indirim alabiliyor. Aynı şey bir kadın için geçerli değil. Bir kadına tecavüz eden erkek, kadın mini etek giydiği için tahrik indirimi alıyor.

Biz bunun yanlış ve adaletsiz bir uygulama olduğunu anlatmak istiyoruz. Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal, ceza ve tahrik indirimleri kaldırılana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

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