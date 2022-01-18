‘Hijyenik ped ücretsiz olsun’ diyen kadınlar, Meclis’e yürürken gözaltına alındı

Son günlerde fiyatlarının arttığı hijyenik pedlerin ücretsiz olması taleplerini iletmek için TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen kadın eylemciler gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Ankara’da hijyenik ped ve sağlık ürünlerinin ücretsiz olması taleplerini iletmek için TBMM’ye yürümek isteyen sivil toplum üyesi kadınlar engellendi ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan tüm kadınların ilerleyen saatlerde serbest kaldığı öğrenildi.

Serbest kalan kadınlar yaptıkları açıklamada, “Bugün mecliste yapacağımız basın açıklamamıza meclise giderken müdahale edildi. Hep birlikte ücretsiz ped hakkımız yasalaşana kadar mücadelemizi sokak sokak, kampüs kampüs büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Basın açıklamasının ardından, “Ped, tampon lüks değil temel ihtiyaçtır” sloganları atıldı.

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