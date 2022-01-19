Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılıyor

19 Ocak 2007 yılında katledilen Hrant Dink ölümünün 15. yılında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı önünde anılacak. Anmayı düzenleyen “Hrant’ın Arkadaşları” anmaya katılacaklar için maske ve mesafe uyarısında bulundu. Bu yılki anma “15 Eksik Yıl” sloganıyla gerçekleştirilecek. Anmada balkondan konuşmalar yapılacak.

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Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında vurulduğu yerde “15 Eksik Yıl” sloganıyla anılacak. Anmayı düzenleyen ‘Hrant'ın Arkadaşları’, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 için Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı önünde buluşma çağrısı yaptı.

HRANT DİNK KİMDİR?

1954 yılında dünyaya gelen Hrant Dink, anne ve babasının 1961 yılında İstanbul’a taşınmalarının ardından boşanmaları nedeniyle iki kardeşi ile birlikte Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi’ne yerleştirildi.

Hrant Dink bu sırada Türkiye’de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda, örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken Hrant Dink, eşi Rakel'le kendileri gibi Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nı yönetmeye başladı. Açılışından 21 yıl sonra kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı’nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne, “Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır” diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi.

Hrant Dink, 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı. Yazılarında Türkiye’deki her etnik topluluğun barış içinde yaşaması gerektiğinin altını çizen Dink, aynı zamanda Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olması gerektiğini de söylüyordu.

SUİKASTE UĞRAYAN 62. GAZETECİ

Hrant Dink 19 Ocak 2007’de Şişli’de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi’nin çıkışında, 14:54’de yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı bir kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hrant Dink’in cenazesi, 23 Ocak 2007 Salı günü Şişli’de Agos Gazetesi önünde bir törenle yapıldı. Cenaze törenine kimi kaynaklara göre 40 bin, kimilerine göre ise 100 bin kişi katıldı. Dink, 1909 yılından bu yana Türkiye’de, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.

HRANT DİNK ANMASI İÇİN BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul Valiliği’nden yaplan açıklamaya göre, Hrant Dink’in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, “İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dinkin ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır” denilerek, kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:

KAPATILACAK YOLLAR

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Taksim’den gelen akım Valikonağı Caddesi’ne, Şişliye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.