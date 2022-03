İBB’den KKTC’ye yeni hizmet binası

KKTC, İBB’nin yer tahsisiyle İstanbul’daki yeni hizmet binasına kavuştu. Şişli’deki 1000 metrekarelik hizmet binasının açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar tarafından gerçekleştirildi.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen talebi geri çevirmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli Mecidiyeköy'deki yaklaşık 1000 metrekarelik alanı ‘yavru vatana’ tahsis etti.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Hizmet Binası açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış için düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Başkonsolos Çınar, yer tahsisinden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

YERLİKAYA: KKTC MODERN BİNASINA KAVUŞTU

“KKTC, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, bedeli canlar ile ödenmiş öz vatan toprağımızdır” diyen İstanbul Valisi Yerlikaya da konuşmasına, KKTC'nin sembol isimleri Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı anarak başladı. KKTC'nin bağımsız bir ülke olarak ilelebet var olacağını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

* Adadaki varlığımıza kast edenlere karşı, milletimizin iradesi ve gücünü ortaya koyan merhum başbakanlarımızdan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum.

* Sağ olsunlar İBB destekleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuz, İstanbul’umuzun merkezinde, ziyaretçilerinin rahatlıkla ulaşabileceği bu modern binasına kavuştu. İnanıyorum ki, Başkonsolosluğumuz, bu yeni binasında çok daha modern, çok daha verimli bir şekilde hizmet sunabilecektir.

İMAMOĞLU: BU ALANI KKTC'NİN KULLANIMINA SUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Hizmet binasının, KKTC halkına en güzel hizmetleri vermesine vesile olmasını dilediğini belirten İmamoğlu ise, şunları söyledi:

* Burası daha konforlu, daha doğru bir nokta olmuştur. İBB olarak, Başkonsolosumuz bize bu ihtiyacını aktardığında, ilk günden son anına kadar en doğru nokta neresi olur diye, farklı arayışları da içine katarak çaba içerisinde olduk.

* Başta güvenlik olsun, diğer hususlar, çalışma kolaylığı, erişim kolaylığı, her şey ön planda tutularak, kendi tercihlerine dönük de bu alanı, yaklaşık bin metrekarelik bir alanı kendilerinin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz.

* Çünkü KKTC, tarihsel bağları, kardeşliği ve tarihi birtakım anlarıyla ilgili beraber, anavatanın çok önemli bir mevzusu, tabiri caizse gözünün her an orada olduğu, ‘Yavru Vatan' diye tariflediğimiz bir ülkedir, bir devlettir.

* Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak, her zaman KKTC'nin yanında olacaktır ve mücadelesinin en önemli paydaşı olacaktır.

“BÖYLE BİR HİZMETİ İSTANBUL’DAN KKTC'YE SUNMAK KIYMETLİ OLDU”

17-19 yaş aralığının 2 yılını, KKTC'de öğrenci ve sporcu olarak geçirdiğini aktaran İmamoğlu, bu nedenle ülkenin hemen her noktasını tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi. İmamoğlu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın İstanbul'daki evinin de Beylikdüzü'nde olduğu bilgisini paylaştı. İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde, merhum Denktaş'ın eşinin ve ailesinin de onayını alarak bir KKTC Anıtı ve Kıbrıs Meydanı tasarladıklarını belirtti.

“KKTC'nin tarihinin anlatıldığı, oradaki mücadelenin hem mücahitlerin hem Kıbrıs Barış Harekatı’nın hem kıymetli gazilerimizin ne yaşadığını, nasıl şehitler verdiğimizi anlatan değerli bir anıtı Beylikdüzü’nde yapmanın da gururunu yaşadım” diyen İmamoğlu, “Hatta Kıbrıs’la ilgili önemli ve özel günlerin o tarihten sonra orada yapılması da beni ayrıca gururlandırır. Bu bağlamda, böyle derin bir bağı olan bir insan olarak, İBB Başkanı olduğu dönemde bir de böyle bir hizmeti İstanbul’dan KKTC'ye sunmanın yine benimle buluşması çok kıymetli oldu. Çok değerli oldu” ifadelerini kullandı.

“KKTC İLELEBET YAŞASIN”

KKTC yerel yönetimleriyle deneyim paylaşımı temelli temaslarının devam ettiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

* KKTC denince, elbette ki Doktor Fazıl Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı anmadan geçemeyiz. Büyük mücadele insanları. Fazıl Küçük’ün başlattığı o kararlı diplomatik duruşu ve ardından hepimizin hanesinde bir yüzü vardır, ifadesi vardır diyebileceğim, 70'lerin, 80'lerin ve hatta 90'ların çok kıymetli insanı Rauf Denktaş. Her ikisini de rahmetle, minnetle anıyoruz.

* Türk tarihi açısından da çok önemli mücadele insanlarıydı her ikisi. Her toplumun öyle kararlı, inançlı ve değerlerine sahip çıkan, her şeyde toplumunun çıkarını önünde tutan, ama aynı oranda da evrensel değerlere, eğitime ve müzakere kabiliyetine sahip insanlara, liderlere ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Kendilerini rahmetle, minnetle andıktan sonra, özellikle Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve öncesinde hayatını kaybeden mücahitlere, çok değerli kıymetli şehitlerimize rahmet diliyorum.

* Hayatını kaybeden gazilerimize rahmet diliyorum. Bugün karşımızda yine dimdik, ayakta duran gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Umut ederim ki, KKTC süreci, oradaki halkını dinleyen, oradaki halkla beraber düşünen ve müzakere edilerek en doğru karar alınmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin onların yanında olduğunun hissedildiği günler, tarihler hiç bitmesin ve KKTC ilelebet yaşasın.