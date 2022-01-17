İBB’nin 3.5 milyon kişiye hizmet edecek metrosuna onay çıkmadı

İstanbul’un bugüne dek hiçbir metro yatırımı yapılmamış batı kesimi için İBB tarafından proje ve finansı hazırlanan, 3.5 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km’lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 1 yıldır imza bekliyor. Metro projesinin bu yıl da yatırım programına alınmaması tepkilere neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?” paylaşımı ile tepki gösterdiği proje onay süreci hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

İBB tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasındaki 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km'lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu'nun Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay beklediği belirtilerek “6 raylı sistem hattıyla entegrasyon sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor” denildi.

PROJE REVİZE EDİLDİ, FİNASMAN BULUNDU

İstanbul'un raylı sistem açısından bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına, 2019'da hızla başlandığı, metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildiği anlatıldı. Revize projenin Mart 2021'de yeniden bakanlığa gönderildiği, finansmanın da Mayıs 2021'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlanarak yatırım bütçesinin hazır hale getirildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İBB yönetiminin, AYGM'den cevap gelmemesi nedeniyle Kasım 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulunduğu ancak Cumhurbaşkanlığı'nın AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdiği aktarıldı. Bu nedenle, tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu'nun 15 Ocak'ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemediği belirtildi.

METROBÜSÜ VE E-5 TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Açıklamada yer alan bilgilere göre Beylikdüzü – Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18,43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak.

Hattın, İstanbul'un doğu – batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Tarihi Yarımada'dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece, E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak. Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.

İBB, İNCİRLİ-SEFAKÖY METROSU'NA DA TALİP

İBB, bu süreçte; önceki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen İncirli-Sefaköy Metrosu'nun yeniden belediyeye devri için de Ağustos ve Kasım 2020'de 2 defa Bakanlığa başvuruda bulundu. Bu talepte “İncirli-Sefaköy Raylı Sistem Hattı'nın Beylikdüzü'ne kadar uzatılarak tek hat olacak şekilde yapılması” belirtildi. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu talebe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edildi.

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