Abone Ol

İçişleri Bakanlığı: Mersin’de 6 terörist gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı eylem hazırlığında olan 6 teröristin yakalanarak gözaltına alındıklarını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İçişleri Bakanlığı: Mersin’de 6 terörist gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

*Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur.

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet eylem İçişleri Bakanlığı Irak Mersin PKK Ramazan Terör terörist