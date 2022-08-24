İlahiyatçı Ebubekir Sifil’den şok sözler: Namaz kılmayan öldürülebilir

Daha önce deve sidiğinin içilebileceğini söyleyerek gündeme gelen İlahiyatçı Ebubekir Sifil, bu kez de bir videoda namaz kılmayan kişinin uyarılara rağmen kılmamaya devam ettiği takdirde öldürülebileceğini söyledi.

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İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in namaz kılmayanlara yönelik söylediği şok sözler sosyal medyada tartışma konusu oldu…

Videoda “namaz kılmayan öldürülebilir” diyen Sifil, şu ifadeleri kullandı:

*Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok.

*Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire.

*Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.

DEVE SİDİĞİ İÇİLEBİLİR SÖZÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İlahiyatçı Sifil deve sidiği içmenin şifalı olduğunu belirten hadisin doğru olduğunu savunmuş ve deve idrarının şifa olduğunu belirtmişti.

YILMAZ ÖZDİL'İ HEDEF GÖSTERMİŞTİ…

İlahiyatçı Sifil daha önce de yazarımız Yılmaz Özdil hakkında, kendisi için ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ ifadelerini kullanarak hedef göstermişti.

Bunun üzerine Özdil, ‘Yobazın Tehdidi’ başlıklı yazı kaleme almış, Sifil de, bu yazıda kendisine hakaret edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Özdil'in Sifil, hakkında yaptığı şikayet, savcılık tarafından ‘fikir özgürlüğü’ çerçevesinde değerlendirilerek takipsizlik kararı verilirken, ‘yobazın tehdidi’ ifadesini kullanan Özdil için 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırılması istenmişti.

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