İlçede doğalgaz bitti, vatandaş soğukta kaldı

Yaklaşık bir ay önce ‘Taşımalı Doğalgaz’ ile tanışan Adıyaman’ın Çelikhan İlçesi’nde yaşayan vatandaşlar, ilçenin yolunun kar nedeniyle kapanması yüzünden gerekli takviyenin yapılmaması nedeniyle dün 03.00’ten buyana doğal gaz alamıyor.

Ahmet KAYA

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Akmercan Doğalgaz adlı dağıtım şirketi tarafından meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar dikkate alınmadığı için güç durumda kaldıklarını belirten vatandaşlar, “Gece yarısından bu yana doğalgazımız kesik. Soğuktan donuyoruz. Burada bir metre kar yağdı. Tedbirlerin alınması lazımdı. İki gündür kar var diyorlar, okullar da kapandı ama burada hiçbir tedbir alınmadı. Soba yok, odun yok, kömür yok. Kendimizi doğalgaza göre ayarlamıştık” diye tepki gösterdi.

‘PES' DEDİRTEN MESAJ

Meteorolojinin uyarılarına rağmen önceden tedbir alarak gaz sevki yapmayarak vatandaşları kaderiyle baş başa bıraktığı ileri sürülen Akmercan Doğalgaz'dan vatandaşlara gönderilen mesaj ise tepkiyle karşılandı. Şirket mesajında, “Adıyaman bölgemiz ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesi ve Pınarbaşı beldesine ulaşım elverişsiz hava koşulları nedeniyle sağlanamamaktadır. Karayollarının açılmasını müteakip Çelikhan ve Pınarbaşı şehirlerine CNG sevki tekrar başlayacaktır. Doğalgaz akışının sağlanması devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle siz değerli abonelerimizin anlayışı için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ TUTDERE'DEN TEPKİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere “Çelikhanlıları geceden beri kaderine terk eden, doğalgaza erişemeyen vatandaşlara, “Doğalgaz bitti, yol açılınca gelecek” diyen yetkililere sesleniyorum: Bu nasıl bir tedbirsizliktir, bu nasıl bir iş bilmezliktir? Gece 03.00'dan beri doğalgaza erişemeyen Çelikhanlı yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin, bir an evvel doğalgaza erişimlerini sağlayın!” diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e çağrı yaptı.

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