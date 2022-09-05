“Adı cehennemde yetişen ağaç” dediler, Zakkum konserinin iptalini istediler

Konser yasakları peş peşe gelirken, Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi "Yok artık" dedirten bir talepte bulundu. Zakkumun cehennemde yetişen ağaç olduğunu belirten şube, ağaçla aynı taşıyan grubun Şanlıurfa'da vereceği konserin iptal edilmesini istedi.

Ahmet KAYA

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Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şubesi'nden öyle bir gerekçe ve iddialarla konserin iptaline ilişkin talep geldi ki, duyanlar “Yok artık” dedi.

Birliğin Gaziantep Şube Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi.

“FUHUŞTAN BAŞKA BİR ŞEYE HİZMET ETMİYOR”

Müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu belirten Hacı Kurt, şunları söyledi:

– Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir.

“BAŞKAN GÜNAHA ORTAK OLMASIN”

– Her tarafı çirkef kokan bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.

“ZEKİ MÜREN MÜZİĞİ BİZE DAHA YAKIN OLURDU”

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:

“Aslıda Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu. Ama, şarkılarının sözlerinin gençlere kötü çağrışımlar yaptığını gördüm. Kastettiğim fuhuş sadece ilişki değil, her türlü kötülüktür. Bu nedenlerle de konserin iptali yolunda talepte bulundum.”

KAZA NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos'ta yapmayı planladığı Zakkum Grubu konseri, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin öldüğü trafik kazaları nedeniyle önce 7 Eylül'e, ardından da 10 Eylül'de Arkeoloji Müzesi önünde yapılmak üzere ertelenmişti.

Konser ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, “Biraz bekledik ama buna değecek. Emin olabilirsiniz. Siz de hazırsanız Zakkum konseri ile 10 Eylül'de buluşuyoruz” açıklaması yapıldı.

BU TÜR ŞEYLERE İMAMLAR MI KARAR VERECEK?

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt'un yaptığı çağrıya tepki gösteren vatandaşlar ise, “Sırf adı cehennemdeki zakkum ağacından almış diye bir grubun konserinin yasaklanmasını istemek hangi mantığa sığar anlamış değiliz. Kaldı ki bu tür şeylere artık imamlar mı karar verecek?” ifadelerini kullandı.

Din Görevlileri Birliği Derneği'nin isminden dolayı konserinin iptal edilmesini istediği rock grubu Zakkum; Yusuf Demirkol, Eren Parlakgümüş, Emre Yılmaztürk ile Cem Sonyücel'den oluşuyor.

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