İmamoğlu ile kadın üretici arasında dikkat çeken diyalog: Kanatlandım, uçacağım şimdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde kurulan Kadın Emeği Pazarı'nı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ziyaret etti. İmamoğlu, bir kadın üreticinin “Ben sizin o ananıza duacıyım. Sizi doğurduğu için ananızın her şeyi cennet olsun. Görsem onun da ellerinden öpeceğim. Dünyanın en iyi insanısınız” sözlerine “Ne mutlu bana. Kanatlandım uçacağım şimdi” karşılığını verdi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri'nin 1-14 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanı'nda düzenlediği “Kadın Emeği Pazarı”nı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ziyaret etti. Alandaki 48 standı tek tek ziyaret eden İmamoğlu, üretici kadınlar ve alışveriş yapan kadın vatandaşların günlerini kutladı. İmamoğlu ile üretici kadınlar arasında birbirinden ilginç diyaloglar yaşandı.

“BÜTÜN EMEKÇİ KADINLAR SİZİ ÇOK SEVİYOR”

İmamoğlu, “Bizi düşündüğünüz için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz” diyen bir üreticiye, “Ürettikçe daha da düşüneceğiz. Sayı 300'e çıkmış, daha da büyür inşallah” yanıtını verdi. İmamoğlu, aynı üreticinin, “Bütün emekçi kadınlar sizi çok seviyor. Biz de sizi çok seviyoruz” sözlerine de “Sağ olun. Ne mutlu bana” karşılığını verdi.

Bir başka üretici de İmamoğlu'na, üzerinde adının yazılı olduğu tespih hediye etti. “Ben sizin o ananıza duacıyım” diyen bir kadın üretici ise duygularını, “Sizi doğurduğu için ananızın her şeyi cennet olsun. Bir numarasınız. Biz sizi o kadar seviyoruz ki…” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu'nun üreticiye yanıtı, “Estağfurullah. Anneciğime söyleyeceğim bu söylediklerinizi” oldu. İmamoğlu, üreticinin, “Söyleyin. Görsem onun da ellerinden öpeceğim. Dünyanın en iyi insanısınız” sözlerine ise, “Ne mutlu bana. Kanatlandım uçacağım şimdi” karşılığını verdi.

“ESAS OLAN KADINLARI ÜRETİME TEŞVİK ETMEK”

İmamoğlu, Kadın Emeği Pazarı ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini de stantların önünde, üretici kadınların arasında yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Üreten kadın sayısı arttıkça, oranı büyüdükçe mutluluk büyür. Toplumun mutluluğu ve huzuru büyür. Aksi takdirde bir de gerçekten zengin bir toplum olamayız. Yani şu anda büyükşehirlerin en büyük yaşadığı travma bu. İstanbul’da da üreten kadınlara, İstanbul Gönüllüleri'nin bir köprü kurmasıyla, bu tür alanlarda onların ürettiklerini satmalarına destek oluyoruz.

* 300'ü aşan üreticiye ulaştıklarını söylediler az önce. Mutluluk verici. Bu simgesel. Ama esas olan, kadınları üretime teşvik etmek. Ekonominin bu zor günlerinde, bu seneki 8 Mart’ta belki de en çok kadın üretimini konuşmamız gerekiyor. Her üreten kadının ayrıca bereketi olduğuna inanıyorum. O bereket herkesin evinde var olsun.

Pazar ziyaretinde İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve İstanbul Gönüllüleri Koordinatörü Ali Alkan da eşlik etti.

BUGÜNE KADAR 14 “KADIN EMEĞİ PAZARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamusal hizmetler konusunda İBB'yle ortak hareket eden kent gönüllülerinden oluşan İstanbul Gönüllüleri, “Kadın Emeği Pazarı” etkinlikleri ile üreten kadınlara destek veriyor. İstanbul Gönüllüleri, “Kadın Emeği Projesi” kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen “Kadın Emeği Pazarı” etkinlikleri ile kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Kadın Emeği Projesi kapsamında, 2020 Aralık ayından bu yana, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, toplam 14 “Kadın Emeği Pazarı” gerçekleştirildi. 1-14 Mart tarihleri arasında, Beylikdüzü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanı ve Çekmeköy Meydanı'nda gerçekleşecek pazarlarda, el emeği ile üretim yapan 644 kadın üretici, ürünlerini tüketici ile buluşturacak.