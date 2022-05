İmamoğlu’ndan seçim mesajı: Karşımızda rakip yok, fark atacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’ye gerçekleştirdiği bayramlaşma ziyaretinin son durağı Fındıklı’da dikkat çeken bir seçim mesajı verdi. İmamoğlu “Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Milletçe başarmalıyız. Bizim karşımızda rakip yok. Kararlı olacağız. Asla umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Ne yaptınız halk olarak? İkinci seçimde dersi verdiniz mi? Bir daha yapsalardı iki katı olur, üç katı olurdu. Onun için varsayın ki o seçimden sonra üçüncü seçimdir. Ona göre fark atacağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rize'ye yaptığı ve sabah saatlerinde başlayan bayramlaşma ziyareti saat 19.00 sıralarında sona erdi.

İyidere, Derepazarı, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı'da kendisini karşılayan hemşehrileri ile coşkulu bir buluşma gerçekleştiren İmamoğlu, yaptığı her konuşmada 6'lı masaya ve Millet İttifakı'na vurgu yaptı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.

Pazar'daki bayramlaşma etkinliğine Sol Parti'den Alper Taş katılarak destek verdi.

“BÜTÜN MUHALEFETİN BİR ARAYA GELMESİNİ İSTERİM”

İmamoğlu “Sayın Genel Başkan da burada. Ben bütün muhalefetin bir araya gelmesini isterim. Herkesin bir arada mücadele etmesi gereken bir dönem. Önemli bir adım atılmıştır. Farklı görüşlerden siyasi partilerin liderleri bir araya gelmiştir. Memleketin demokratikleşmesi için insanlarımızın özgürleşmesi için. Devletin sopası olmaz. Devletin şefkatli eli olur” dedi.

“85 MİLYON İNSANIN TAKTIĞI APOLET DEĞERLİDİR”

“Farkında mısınız?” diye soran İmamoğlu, şunları söyledi:

* Görevimi iyi yapana laf yetiştiren bir sürü insan var. Her gün sabah kalkıyorum acaba bugün Ekrem İmamoğlu’na ne diyecekler? Şahitsiniz değil mi her sabah? Allah’ım bu kimin aklına gelir? Vallahi onların aklına geliyor. Şaşırıyorum. Yaratıcı insanlar. Bir de aramızda kalsın kıskançlar.

* Yani birisi işini iyi yapmayıversin. Allah en tepeden en aşağıya, sağdan soldan, Bursa’dan Balıkesir'den vekili bakanı hepsi…

* Niye biliyor musun? Hakaret ederseler apolet takıyorlar. Ama bir kişinin gördüğü değil 85 milyon insanın gördüğü apolet değerlidir. Bir kişinin gördüğü apoletten hiçbir şey olmaz.

“Bu ittifak bloğunun en çok çalışan neferi ben olacağım” diyen İmamoğlu “En çok da bugünkü iktidara oy verenlere güzel bir Türkiye hediye edeceğiz. Bizim sadece bir avuç insanla derdimiz var. Ben ara sıra onlara da dua ediyorum” dedi.

“YENİ BAŞLADIK”

Fındıklı'da da coşkuyla karşılanan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni başladık. Memleketin her yerini dolaşmak, anlatmak, paylaşmak zorundayız. Çok önemli bir sürecin başlangıcındayız. Ramazan Bayramı’nın güzelliklere vesile olmasını temenni etmek ve sizlerle kucaklaşmak için geldim. Ama aynı zamanda sorumluluğumuzu hatırlatmak için buradayım.

* Bir 6'lı masa kuruluyor ve Türkiye’nin demokrasi geleceği tartışılıyor. Haklar, özgürlükler konuşuluyor. Yani bir tek ses, bir tek söz, tek kişinin aklı değil, milletin aklı, felsefesi üzerine bir sistem kurulmak isteniyor.

* Çünkü geçmişten bugüne işletilen demokrasi süreci ne yazık ki son birkaç yılda büyük bir erozyona uğradı. Artık ülkemizde ne yazık ki devletimizin topluma verdiği his çoğu zaman korku, endişe, umutsuzluk. Devletimin her kurumu, her bireyi özgürlüğü hissettirmeli. Bu 6'lı masa çok sıkı çalışıyor.

“MEVZU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR”

İmamoğlu şunları kaydetti:

* Bakın ben İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı nasıl kazandım? Cumhuriyet Halk Partisi çok teşekkür ediyorum.

* Genel Başkanım beni aday gösterdi. ‘Ben bu seçimde İstanbul ittifakının adayı olmalıyım’ dedim. Ve bütün İstanbul’un oylarına talip oldum. Ve seçimi kazandık.

* Dolayısıyla şu an o 6'lı masa genişleyebilir de. Bazı temel felsefelerde daha büyük hamleleri yapabilir, yapmalıdır da. Çünkü mevzu vatan, vatansa gerisi teferruattır. Bu bakış açısıyla yürünen yoldu.

* Peki bu sadece siyasi partilerin işi mi? Değil, milletin işi. Milletçe başarmalıyız. Her birey, her vatandaş ben ne yapmalıyım sorusunu kendine sormalı. Biz birlikte başarmalıyız.

* Bakın bizim karşımızda rakip yok. Vallahi yok, billahi yok. Bakın bizim karşımızdaki rakip ancak milletin kendisi olur. Çok net.

* Dolayısıyla kararlı bir biçimde yol yürüyeceğiz. Hep birlikte bu ülkenin demokrasiyle taçlanması için yol yürüyeceğiz ve biz bu yolculuğun ucunda Cumhuriyetin ikinci yüzyılının hemen başında bunu halletmeliyiz.Halledeceğiz, milletçe.

* Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Bu seçimi birilerine karşı da kazanmayacağız. Bu seçimi bugünkü iktidar partisine oy verenler için de kazanacağız. Bunu başaracağız. Hiçbir engelimiz yok.

* Bir avuç insan kendi çıkarları peşinde bazı hamleler yapıyor olabilirler. Ben onu biliyorum. Vallahi biliyorum. Çözdüm, gözlerim kapalı.

* Bazen sabah kalkıyorum, aklıma gelmeyen tehditler, aklıma gelmeyen hakaretler, aklıma gelmeyen kararlarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar.

* Şu gençlerin kararlılığı ve inancı var ya şu milletin kararlı ve inancı var ya sanki hepsi benim kalbimde atıyor. Vız gelir tırıs gider.

“ÜÇÜNCÜ SEÇİM VARSAYIN”

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Hakka hukuka uygun işler yapacağız gerisi teferruat. O bakımdan ne yaparlarsa yapsınlar, sadece bir yıl geceli-gündüzlü herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Milletin geleceğini hep birlikte çok güzel günlere kavuşturacağız.

* O çok kıymetli demokrasi masasının, iddiayla söylüyorum 16 milyonluk, Türkiye’nin özeti olan İstanbul’dan bir Belediye Başkanınız olarak ben bu sürecin en çalışkan neferi olmak için hepinize söz veriyorum.

* Kararlı olacağız. Asla umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Halkın elinden, seçimi elimizden almaya kalktılar. Ne yaptınız halk olarak? İkinci seçimde dersi verdiniz mi? Bir daha yapsalardı iki katı olur, üç katı olur. Onun için varsayın ki o seçimden sonra üçüncü seçimdir. Ona göre fark atacağız.

* Ben inanılmaz enerji aldım. Karadeniz beni öyle doyurdu ki Allah kalbimi biliyor, yarın Trabzon’dayım ve akşam döneceğim. Ben var ya İstanbul’a zımba gibi dönüyorum. Var mısınız bir sözleşme imzalıyoruz. Yaklaşık bir yıl sonra her şey çok güzel olacak.

