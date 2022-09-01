İstanbul’da olaylı yıkım: Kapılar kırılıyor, vatandaşlar zorla dışarı çıkartılıyor

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ısrarında daha önce yaşanmamış bir şey yaşandı. Polis, mahalleye gece 03.00 sularında geldi ve sabahın erken saatlerinde evlerin kapısı kırılarak tahliye başladı.

Fırat FISTIK

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İstanbul'da Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde belediyenin yıkım ısrarı devam ediyor.

Geçen hafta yaşananlardan ayrı şekilde bu sefer polisler sabah erken saatlerde değil, gece saatlerinde, 03.00 sularında mahalleye gelmeye başladılar.

KAPILAR KIRILDI, VATANDAŞLAR ZORLA DIŞARI ÇIKARTILDI

Sabah saatlerinde ise yıkım işlemleri için tahliyeler başlatıldı. Fakat bazı evler boş değil ve içlerinde oturanlar var.

Beykoz Belediyesi tarafından yıkım emri verilen binaların kapıları kırılarak içeri girildi, vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı.

Bu sırada yine evlerinin çatısına çıkarak tepki gösterenler de oldu.

Bazı vatandaşların eşyaları ise belediye görevlileri tarafından sokağa atıldı.

DAVALAR SONUÇLANMADAN ÖNCE HIZLA YIKMAK İSTİYORLAR

Mahalleden görüntüleri de paylaşan semt sakini Ahmet Kanbur SÖZCÜ’ye şunları söylemişti:

*Öncelikle kentsel dönüşüm için imar planı gerekiyor. Zaten burası rezerv alan ilan edildi. Bizim toplam 90 tane davamız var. Bunun içinde yıkım ve tahliye için yürütmeyi durdurma davaları da var.

*Ana davada bilirkişi rapor hazırladı ve hukuka aykırılığı ortaya koydu. Zaten bundan sonra hızlandılar. Taciz, baskı arttı. Çünkü bir an önce hiçbir engelle karşılaşmadan burayı yıkıp bitirmek istiyorlar.

*İmar planının iptal olmasından korktular. Rezerv yapı ilan edilmesiyle ilgili bir dava da var. Bilirkişi atandı bu davada da. 28 Eylül’de gelecek o da. Yani asıl amaç burayı 28 Eylül’e kadar bitirmek.

*Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararlarını da 28 Eylül’den sonrasına attı. Belediye de bunu fırsat bilip yürütmeyi durdurma dahi olsa, hukuki süreç devam etse dahi evleri yıkmaya girişti.

*Pazartesi mesela, yürütmeyi durdurmayla ilgili iki tane davası olan bir ailenin evini tahliye edip yıktılar. Şimdi mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı gelirse ne olacak?

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