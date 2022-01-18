İstanbul’da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü MLSPB (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri) ve MKP’ye (Maoist Komünist Parti) yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince terör örgütü MLSPB üyesi 4 şüpheli ile MKP üyesi bir şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı.

Özel Harekat ve TEM operasyon timinin katıldığı operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde arama yapıldığı belirtildi.

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