Kaçaklar Hazine’yi parayla dolduracak

550 bin yoklama kaçağı ve bakayayı kapsayan bedelli affından büyük gelir bekleniyor. Kaçak oldukları her yıl için 9 bin 500 lira daha ödeyecekler. Yani 5 yıllık kaçaklar 104 bin lira verecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Cem YILDIRIM/SÖZCÜ

TÜRKİYE'de askerlik halen erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor. Üçüncü alternatif ise bedelli askerlik. 550 bin yoklama kaçağı ve bakayayı kapsayan bedelli affından büyük gelir bekleniyor. Kaçak oldukları her yıl için 9 bin 500 lira daha ödeyecekler. Yani 5 yıllık kaçaklar 104 bin lira verecek. Bu miktar memur maaşlarına yapılan zam oranına göre 6 ayda bir artıyor. Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 40 zam gelecek. TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre bugüne kadar kaçak ve bakaya durumda oldukları için bedelli askerlikten yararlanamayanlara da bu imkan tanınıyor. Ücret, ödeme tarihindeki geçerli olan memur maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bakaya ve kaçaklar bu bedelin üzerine her kaçak yıl bir asteğmen maaşı kadar ücret ödüyor. Uygulama ilk kez 1987'de Özal hükümeti döneminde başladı. AKP iktidarları döneminde 4 kez bedelli çıktı. İlk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olmuştu. Halen 56 bin lira ödeniyor.

AKP'den üç vekil bedelli

Yasadan AKP'li 3 milletvekili Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel de yararlandı. Geçen yıl 35'er bin lira ödeyerek 1 ay askerlik yapan 3 ismin bu sırada milletvekili maaşlarını almaya da devam etmeleri eleştirilere yol açtı.