Kadına karşı suçlarda ücretsiz avukat görevlendirilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadına karşı kasten yaralama, eziyet, işkence, tehdit, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının tamamında ceza miktarına bakılmaksızın, talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecektir" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Adalet Akademisi’nde kadın hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi. Bozdağ, kadın savcı ve hakim adaylarının günlerini kutlayıp karanfil dağıttı.

Bakan Bozdağ, 2002 yılında 1800 kadın hakim ve savcının görev yaptığını, bu sayının 2022 itibarıyla 8 bin 294e çıktığını söyleyerek, “Yakın bir gelecekte hakim ve savcılar arasında kadın ve erkek oranı eşitlenecek, belki de kadın sayısı daha fazla olacaktır” dedi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS

Bozdağ, Türk Ceza Kanunu’nda ilk defa ısrarlı takibin müstakil suç olarak düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

– Israrlı bir şekilde, fiziken takip veyahut bilişim sistemleri, telefon ve üçüncü şahıslar üzerinden kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili tehdit oluşturacak ve sıkıntıya sokacak takipler ilk defa suç olarak düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası yaptırımına bağlanıyor.

– Suçun nitelikli hal alması durumunda ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vermeyi içeriyor. Bütün bunlar kadınlarımızın hak ve hukukunu korumak, onları kendini bilmeyen ve suç işleme eğilimi içerisinde olan insanlara karşı korumak için atılacak önemli adımlardır.

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