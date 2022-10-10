Kedi satan kız TOKi’ye atandı

AKP Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Kütahya Belediyesi’ne Özel Kalem Müdürü yapılan ancak işe gitmeyip internette kedi satışı yapan kızı Sümeyra Ordu Tuncer, TOKİ’de uzman oldu.

Deniz AYHAN

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Tuncer'in belediyeye gitmeden maaş aldığı ve 143 gün de rapor kullanıp Ankara'da internet üzerinden kedi sattığının belirlenmesinin ardından skandalı ortaya çıkaran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, dönemin Kütahya Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu ve Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tuncer işe gitmeden aldığı toplam 44 bin 333 lirayı geri ödedi, kedi sattığı internet sitesini de kapattı. Ardından Kütahya Belediyesi'nden yatay geçiş ile Ankara TOKİ'ye tayin edildi, uzman sıfatı ile devlet memuru oldu. CHP'li Kasap “Usulsüzlüğü kapatanlar yükseldi. Usulsüzlük yapan da devlet memuru oldu” dedi.