Kılıçdaroğlu, özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerini dinledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında Türk-İş’e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik - İş) Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çağrıcı, Kılıçdaroğlu'na 340 bini fiilen çalışan 1 milyon özel güvenlik görevlisinin sorunlarına çözüm beklediğini aktardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısına katıldıktan sonra TBMM'deki makamında Türk -İş'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik – İş) Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve Genel Başkan Yardımcılarını kabul etti. CHP lideri, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarette, Güvenlik -İş Sendikası yöneticilerine CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç eşlik etti.

“TOPLUMDAN DAHA FAZLA YAKINLIK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Kılıçdaroğlu'na özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını anlatan Güvenlik – İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, 340 bin özel güvenlik görevlisinin ‘devletin emrinde milletin hizmetinde’ görev yaptığını söyledi.

Günde binlerce kişi ile muhatap olan özel güvenlik görevlilerinin çoğu zaman kötü muameleye maruz kaldığına dikkat çeken Çağrıcı, özel güvenlik görevlilerinin toplumdan daha fazla yakınlık görmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çağrıcı, özel güvenlik görevlilerinin sesinin daha gür çıkması için sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını gerektiğini anlattı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE DESTEK SÖZÜ

Çağrıcı, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a teşekkür ederek, Kılınç'ın hazırladığı rapor, yaptığı açıklamalar, TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, soru ve araştırma önergeleriyle özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının ve taleplerinin görünür olmasını sağladığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da güvenlik alanının çok önemli olduğunu belirterek 2004 yılında çıkan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun bir çok yönden geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalara destek vereceğini söyledi. Güvenlik – İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a kuzu derisine basılan Türk Bayrağı hediye etti.

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