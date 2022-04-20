Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet ‘İsrail’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bilmez miyiz! Sende hep başka başka” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail ile siyasi, ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davamız başkadır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi…

Twitter’dan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

*İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır’ demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlâk anlayışı bambaşka.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Türkiye ilişkileri hakkında “Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi – ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır” demişti.

“İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır” demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022

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