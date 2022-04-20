Kızını bıçaklayıp asit içmişti! Anne vahşetinin nedeni belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bahar Sarıbaş (33), kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihar etti. Anne ve kız son yolculuğuna uğurlanırken vahşetin nedeni de ortaya çıktı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNE DE TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Eylül’ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş’ın cenazesi Tosyalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi’ne defnedildi.

VAHŞETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıbaş’ın İstanbul’da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay’ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi.

Sarıbaş’ın İstanbul’a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. (DHA)

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