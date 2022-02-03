Köy bakkalının isyanı Meclis’e ulaştı: Artık bittik, tükendik, zamları geri alın…

Muğla’dan bir köy bakkalından gelen elektrik zamlarına isyan mektubu mecliste CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından okundu. Mektupta, "Yapılan zamlardan sonra yazın çocuklara soğuk meşrubat bile veremeyeceğim. Bir ay gelin bizimle dükkanda durun ondan sonra tekrar konuşalım. Artık bittik, tükendik. Elektrik zamları geri alınsın. Geçinemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'dan bir köy bakkalından gelen elektrik zamlarına isyan mektubunu Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin taşıdı.

“KÖYDEKİ ÇOCUKLAR DONDURMA DAHİ YİYEMEYECEK”

Girgin'in TBMM'de okuduğu mektup şöyle:

* Mahallemdeki marketlerden dolapların yüzde 60'ı çalışmadığı halde 6 bin lira fatura geliyor. Yazın tüm dolaplar çalışınca ve sıcakta eklenince 20 bin lira geleceği kesin bizlerin bunu kaldıracak gücü yok. Yazın köyümdeki çocuklar dondurma dahi yiyemeyecek, çünkü küçük bir bakkal olarak dolabı çalıştırma şansım bile yok.

* Bakkalımda sağlıklı hizmet dahi verebilmem için buzdolaplarının çalışması gerekiyor. Yapılan zamlardan sonra yazın çocuklara soğuk meşrubat bile veremeyeceğim. Bir ay gelin bizimle dükkanda durun ondan sonra tekrar konuşalım. Artık bittik, tükendik. Elektrik zamları geri alınsın. Geçinemiyoruz.

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