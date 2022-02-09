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Mahsur kalan askerler ve personel için helikopter gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 17 asker 4 belediye işçisinin kurtarılması için arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 09:41 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kazdağları’ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi” denildi. (DHA)

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