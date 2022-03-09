Mansur Yavaş kötü haberi duyurdu: Zamlardan dolayı devam edemeyecekler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu ulaşım esnafının, ulaşım bedelinin en az 8 lira olması talebi olduğunu belirterek, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararına ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

*Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir.

*Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir.

*Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir.

“TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK”

*Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir.

*Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir.

*Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

*Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

EGO: YOĞUN ŞİKAYET GELMEKTEDİR

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, şu ifadeleri kullandı;

*Kuruluşumuza, Başkent 153 ve çeşitli iletişim kanallarından, Özel Toplu Taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşlarımızın, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayet gelmektedir.

*Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergâh bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin Kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında Yönetmelik ve Sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır.

İlginizi Çekebilir Elektriğe yapılan zamlar Mansur Yavaş'ı da çarptı!

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş duyurdu: 15 bin 778 öğrencinin YKS ücretleri karşılandı