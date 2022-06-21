Memleket Partisi’nde istifa depreminin yankıları sürüyor: Büyük hayal kırıklığına uğradık

Memleket Partisi'nden istifa eden yöneticiler ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, "Partinin üst düzey yöneticileri olarak büyük hayal kırıklığına uğradığımız bu gidişat karşısında daha fazla tahammül etmemiz mümkün olamazdı... Bizlerin yegane arzusu Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden asla taviz verilmeden ve hiçbir gerekçeye sığınmaksızın iktidarın olumsuz politikalarının karşısında tavizsiz muhalefet yapılmasıdır" denildi.

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Genel Başkanlığını Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi dün istifa kararı alan aralarında Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hakkı Akalın da olduğu 6 ismin ayrılığıyla sarsıldı.

Genel Başkan Muharrem İnce ise, yöneticilerin istifasının ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. İnce, “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını belirtti.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIMIZ BU GİDİŞAT KARŞISINDA…”

İstifanın yankıları sürerken partiden ayrılan 6 isim ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyaset ilkeli olmayı, takım ruhu içinde hareket etmeyi ve alınacak tüm kararlarda demokratik teamüllere uygun hareket etmeyi gerektiren ulvi bir hizmettir. 17 Mayıs 2021 tarihinde Memleket Partisi’ne olan mensubiyetimizin ardında yatan gerçek budur.

Hal böyleyken geçen zaman içinde, sebebini bilmediğimiz bir şekilde bu gerçekten hızla uzaklaşıldığını, ülkenin ihtiyacı olan güçlü muhalefet çizgisinden ödün verildiğini üzülerek müşahede etmiş bulunuyoruz.

Partinin üst düzey yöneticileri olarak büyük hayal kırıklığına uğradığımız bu gidişat karşısında daha fazla tahammül etmemiz mümkün olamazdı. Bu nedenledir ki aldığımız ortak kararla maddi ve manevi büyük emek verdiğimiz partimizden üzülerek istifa etmiş bulunuyoruz.

Bizlerin yegane arzusu Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden asla taviz verilmeden ve hiçbir gerekçeye sığınmaksızın iktidarın olumsuz politikalarının karşısında tavizsiz muhalefet yapılmasıdır.”

İSTİFA EDEN İSİMLER

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

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