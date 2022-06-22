Mikdat Hoca’nın evine ayı dadandı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinin pencerelerine tırmanarak ev ve bahçedeki ürünlerine zarar veren, Meteor adını verdiği bozayıyı görüntülemek için geçen yıl güvenlik kamera sistemleri kurdu. Kadıoğlu, evin etrafında dolanan ve güvenlik kameralarına ilk kez yansıyan 2 bozayıya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, geçen yıl yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzonun Maçka ilçesine geldi.

Kadıoğlu köydeki evinin çevresine bir ayının dadandığını fark ederek güvenlik önlemleri aldı. Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya Meteor ismini veren Kadıoğlu, bozayıyı görüntülemek için evinin çevresine kamera yerleştirdi.

‘AYI EFENDİNİN EŞKALİ BU’

Sosyal medyada Ayıyla başım dertte paylaşımları yapan Kadıoğlu, kış uykusundan uyanan bozayı Meteoru Karahava mevkinde kurduğu güvenlik kameralarıyla görüntülemeyi başardı. Beslenmek için ormanda yiyecek arayan 2 farklı bozayının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıoğlu, bozayıların görüntülerini sosyal medyada, “Meteor’un ilk görüntüsü ele geçirildi. Geçtiğimiz kış bölgedeki yayla evlerini kırıp döken ama benim köpek Dost’un hatırına bizim eve dokunmayan ayı efendinin eşkali bu. Sıra onunla çay içmeye geldi ama son zamlara kızgın sanki” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına takılan diğer bozayı için Kadıoğlu, “Meteorun yanında bu daha efendi bir ayıya benziyor dedi.

Kadıoğlu, geçen yıl bölgede kurduğu kameralara yakalanmayan bozayı için, “Ayının yakışıklı fotoğrafını çekmek için kamera kurdum. Ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor” değerlendirmesini yaptı. (DHA)

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