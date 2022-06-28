Milyonlarca lira harcanan atlama kuleleri yine çöktü

Erzurum'da 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları öncesi milyonlarca lira harcanarak yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kulelerinin pistleri yine çöktü. Pistler 2014 yılında bir kez daha çökmüş ve yine milyonlarca lira harcanarak onarılmıştı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’da düzenlenen 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (Universiade 2011) öncesi milyonlarca lira harcanarak yaptırılan Türkiye'nin ilk kayakla atlama kulelerinin pistleri bir kez daha çöktü. Palandöken ilçesi Kiremitliktepe'de 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye'nin ilk kayakla atlama kulelerinin pist kısmındaki kayma bir türlü durdurulamıyor.

MİLLİ SPORCULARIMIZ YURT DIŞINDA KAMP YAPIYOR

Açılışı Ocak 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Uluslararası kamplara ev sahipliği yapması planlanan tesislerde, sporcuların kalması için bir de otel bulunuyor. Bir süre Kayak Federasyonuna devredilen tesislerde, pistlerde kabarmalar ve çukurlar oluşması nedeni ile yaz atlayışı hiç yapılamadı. Atlama kulelerinin bir türlü hazır olmaması nedeni ile olimpiyatlarda ve uluslararası yarışta ülkemiziz temsil eden Kayakla Atlama Milli Takımımız ise yabancı ülkelere giderek kamp yapmak durumunda kalıyor. Yalnızca kış atlayışı yapılabilen kayakla atlama kulelerinin işletmesinden vaz geçen Kayak Federasyonu, tesisleri Gençlik Spor Bakanlığına geri vermişti.

2011 YILINDA YAPILDI 2014 YILINDA YERLE BİR OLDU

2011 Univeriade oyunlarının ardından 2014 yılında tesislerde meydana gelen heyelan ile atlama kulelerini ülke gündemine oturmuştu. 95 ve 125 metre yükseklikteki iki kulenin önündeki pistlerde toprak kayması sonucu görülen açılmalar üzerine Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri inceleme yapmış, tedbir amaçlı tesisler boşaltılmıştı. O yıl kış sezonunda hiç kullanılmayan tesisler, 6 Temmuz 2014 tarihinde yaşanan heyelan nedeni ile adeta yerle bir olmuştu. Deprem etkisi yaşatan olayda tesislerde sporcu olmaması nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı.

EYOWF 2017'İÇİN YENİDEN ONARILARAK KULLANILMIŞTI

2014 yılında toprak kayması sonucu pistleri çöken atlama kulelerinin 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali'ne (EYOWF 2017) yetiştirilmesi için yoğun çalışma başlatılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı ihalenin ardından yüklenici firma fore kazıklar çakarak pistteki kaymayı durdurup, yerle bir olan tesisleri eski haline getirmişti. Ancak aradan 5 yıl geçmeden pistlerde yeniden açılma ve kaymalar yaşanmaya başladı.

PİSTLER YİNE ÇÖKTÜ BAKANLIKTAN ÖDENEK BEKLENİYOR

Yapımından itibaren sürekli tartışmalara konu olan Türkiye'nin ilk ve tek Atlama Kulelerinin pist kısmında geçtiğimiz hafta bir kez daha çöküntü meydana geldi. 95 ve 125'lik kulelerin pistlerinde çukurlar oluştu. Tesislerde inceleme yapan ekipler tüm faaliyetleri durdurarak, çöken kısımların üzerini kapattı. Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin pistlerin onarımı için bakanlıktan ek ödenek talep ettiği öğrenildi.

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