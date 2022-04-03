Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken ‘200 liracık’ paylaşımı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 200 TL ile bir marketten yaptığı alışveriş sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün açılışında köprü geçiş ücretini açıklarken ‘200 liracık' diye ifade ettiği en büyük banknotla ilgili Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

200 TL’nin nasıl bir değer kaybına uğradığına dikkat çeken Sarıgül, marketten yaptığı 200 TL’lik alışveriş sonrası hükümete seslendi.

SADECE 3 TEMEL ÜRÜN ALABİLDİ

Marketten sepetine sadece 3 ürün koyabilen Sarıgül, “Marketin önündeyim. Ayçiçek yağını, peyniri, şu kadarcık eti görüyorsunuz. 200 liracıkla marketten yaptığım alışveriş bu. 200 liracığı ne hale getirdiniz!” dedi.

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